Лондон и Берлин подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве
Немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали в Лондоне «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и Германией, пишет Reuters.
«Это исторический день для германо-британских отношений. Мы хотим углубить наше сотрудничество в области обороны, во внешней политике, а также в экономической и внутренней политике», — сказал Мерц на церемонии подписания.
17 июля Мерц находится в Лондоне с однодневным визитом. Глава лондонского офиса Фонда Конрада Аденауэра Канан Атилган заявил, что Стармер видит в Мерце «стратегического партнера, с которым он может преследовать общие цели».
Ранее Стармер подписал британско-французское соглашение с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они, в частности, договорились координировать действия своих ядерных сил и увеличить запасы дальнобойных ракет Storm Shadow.
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