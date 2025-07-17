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Лондон и Берлин подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве

Британия и Германия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве. Мерц назвал это «историческим» моментом для отношений между странами. Ранее Стармер подписал соглашение по обороне с Макроном
Кир Стармер и Фридрих Мерц принимают участие в церемонии подписания договора о двустороннем сотрудничестве в Лондоне, Великобритания, 17 июля 2025 года
Кир Стармер и Фридрих Мерц принимают участие в церемонии подписания договора о двустороннем сотрудничестве в Лондоне, Великобритания, 17 июля 2025 года (Фото: Frank Augstein / Reuters)

Немецкий канцлер Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали в Лондоне «исторический» договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и Германией, пишет Reuters.

«Это исторический день для германо-британских отношений. Мы хотим углубить наше сотрудничество в области обороны, во внешней политике, а также в экономической и внутренней политике», — сказал Мерц на церемонии подписания.

17 июля Мерц находится в Лондоне с однодневным визитом. Глава лондонского офиса Фонда Конрада Аденауэра Канан Атилган заявил, что Стармер видит в Мерце «стратегического партнера, с которым он может преследовать общие цели».

Ранее Стармер подписал британско-французское соглашение с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они, в частности, договорились координировать действия своих ядерных сил и увеличить запасы дальнобойных ракет Storm Shadow.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
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