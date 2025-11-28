 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти Сочи сообщили об отражении атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Сочи силы ПВО отражают атаку беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«В Сочи действуют системы отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все городские службы приведены в состояние максимальной готовности», — написал он в телеграм-канале.

Прошунин попросил соблюдать меры безопасности и не публиковать в соцсетях кадры работы ПВО, а также обломков дронов.

В трех аэропортах Северного Кавказа приостановили полеты
Политика

Ранним утром 28 ноября Прошунин объявил в городе режим беспилотной опасности. Вскоре он призвал жителей города не отправлять своих детей в школы и детские сады, а студентам порекомендовал не ехать на занятия до отбоя угрозы атаки.

При этом мэр подчеркнул, что в детских садах и школах принимают детей, а в учебных учреждениях есть безопасные места, в которых можно укрыться.

В аэропорту Сочи действуют ограничения на полеты, введенные около 5:40. Также прием и отправка рейсов ограничены в аэропортах Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного и Магаса.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Сочи Краснодарский край беспилотники атака дронов
