Иордания обратилась к России из-за своих подданных, попавших в армию

МИД Иордании призвал российскую сторону прекратить набор иорданцев в армию после гибели двух граждан, «завербованных» для участия в боях. Ведомство предупредило об организациях, обманом привлекающих в ВС России через Интернет

Фуад Аль-Маджали (Фото: fuad_almajali / X)

МИД Иордании обратился к российской стороне с просьбой прекратить «вербовку» граждан страны в армию России и набор ранее принятых в российские вооруженные силы иорданцев, пообещав, что примет меры, чтобы остановить этот процесс, заявил официальный представитель дипведомства Фуад Аль-Маджали. Сообщение опубликовано в аккаунте иорданского МИДа в Х.

В нем говорится, что управление операций и консульских дел Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов расследует обстоятельства гибели двух граждан Иордании после того, как их «завербовали для участия в боевых действиях на стороне российской армии». Аль-Маджали подчеркнул, что обман с целью вербовки в иностранные вооруженные силы является нарушением иорданского и международного законодательства.

«Министерство настоятельно призывает граждан сообщать о любых попытках вербовки их в российскую армию и предостерегает от [подобных] контактов из-за опасности для жизни граждан и нарушения закона», — говорится в публикации.

МИД Иордании предупредил, что операции по вербовке граждан страны ведутся через Интернет, и сообщил, что отслеживает занимающиеся этим организации вместе с другими учреждениями «с целью принятия всех правовых и дипломатических мер для их пресечения и привлечения их к ответственности».

В сентябре посольство Ирака в Москве призвало граждан страны быть осторожными с предложениями о работе после того, как в соцсетях появились видео с иракцами, как утверждалось, проходящими военную подготовку в России и из зоны боевых действий. По информации Shafaq, с 2022 года в зоне конфликта оказались более 5 тыс. иракцев, которые уехали после предложений о трудоустройстве, в том числе в Европе.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев в октябрьском интервью Shafaq подтвердил несколько случаев, когда иракцы вступали в российскую армию. «Посольство в Багдаде выдало визы родственникам двух граждан Ирака, погибших на войне», — рассказал он.

Кутрашев заявил, что после начала военной операции посольство отклоняло десятки заявок иракцев, желающих вступить в российскую армию, из-за отсутствия в то время системы, разрешающей набор иностранцев. По словам дипломата, Россия не нуждается в иностранцах в армии, поскольку выстроенная система «предлагает достаточные стимулы для российских добровольцев».

Генеральное консульство России в Эрбиле (Иракский Курдистан) опровергало обвинения в причастности дипломатов к вербовке граждан Ирака или каких-либо других стран для участия в военной операции на Украине.

Российские власти неоднократно опровергали обвинения в вербовке иностранцев для участия в военной операции.