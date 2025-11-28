Иордания обратилась к России из-за своих подданных, попавших в армию
МИД Иордании обратился к российской стороне с просьбой прекратить «вербовку» граждан страны в армию России и набор ранее принятых в российские вооруженные силы иорданцев, пообещав, что примет меры, чтобы остановить этот процесс, заявил официальный представитель дипведомства Фуад Аль-Маджали. Сообщение опубликовано в аккаунте иорданского МИДа в Х.
В нем говорится, что управление операций и консульских дел Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов расследует обстоятельства гибели двух граждан Иордании после того, как их «завербовали для участия в боевых действиях на стороне российской армии». Аль-Маджали подчеркнул, что обман с целью вербовки в иностранные вооруженные силы является нарушением иорданского и международного законодательства.
«Министерство настоятельно призывает граждан сообщать о любых попытках вербовки их в российскую армию и предостерегает от [подобных] контактов из-за опасности для жизни граждан и нарушения закона», — говорится в публикации.
МИД Иордании предупредил, что операции по вербовке граждан страны ведутся через Интернет, и сообщил, что отслеживает занимающиеся этим организации вместе с другими учреждениями «с целью принятия всех правовых и дипломатических мер для их пресечения и привлечения их к ответственности».
В сентябре посольство Ирака в Москве призвало граждан страны быть осторожными с предложениями о работе после того, как в соцсетях появились видео с иракцами, как утверждалось, проходящими военную подготовку в России и из зоны боевых действий. По информации Shafaq, с 2022 года в зоне конфликта оказались более 5 тыс. иракцев, которые уехали после предложений о трудоустройстве, в том числе в Европе.
Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев в октябрьском интервью Shafaq подтвердил несколько случаев, когда иракцы вступали в российскую армию. «Посольство в Багдаде выдало визы родственникам двух граждан Ирака, погибших на войне», — рассказал он.
Кутрашев заявил, что после начала военной операции посольство отклоняло десятки заявок иракцев, желающих вступить в российскую армию, из-за отсутствия в то время системы, разрешающей набор иностранцев. По словам дипломата, Россия не нуждается в иностранцах в армии, поскольку выстроенная система «предлагает достаточные стимулы для российских добровольцев».
Генеральное консульство России в Эрбиле (Иракский Курдистан) опровергало обвинения в причастности дипломатов к вербовке граждан Ирака или каких-либо других стран для участия в военной операции на Украине.
Российские власти неоднократно опровергали обвинения в вербовке иностранцев для участия в военной операции.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили