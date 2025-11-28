Свергнутый глава Гвинеи-Бисау Эмбало прибыл в Сенегал
После произошедшего в Гвинее-Бисау военного переворота свергнутый президент республики Умару Сисоко Эмбало прибыл в Сенегал, сообщает министерство иностранных дел Сенегала, передает Reuters.
Эмбало прилетел специальным рейсом в Дакар. Это стал девятый переворот в Западной и Центральной Африке за пять лет, а также третий за три года переворот в Гвинее-Бисау.
Республика Гвинея-Бисау — государство в Западной Африке со столицей в городе Бисау. На севере граничит с Сенегалом, на юго-востоке — с Гвинеей, с запада омывается Атлантическим океаном. На территории 36,1 тыс. кв. км проживают 2,2 млн человек. Бывшая португальская колония получила независимость в результате войны, которую против португальских властей вела Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Вреде (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde — PAIGC, ПАИГК). В 1973 году Народное собрание республики провозгласило независимость страны, португальские власти признали ее в 1974-м.
Ранее, 26 ноября, военные в Гвинее-Бисау арестовали Эмбало. Об этом сам президент сообщил африканскому изданию Jeune Afrique. По его словам, около полудня, когда он находился в своем кабинете, в президентский дворец ворвались люди в форме; этому предшествовала перестрелка у президентского дворца.
Во второй половине дня военные объявили о полном захвате власти в Гвинее-Бисау. Представитель армии Динис Н’Чама зачитал заявление, в котором говорится, что военные приняли решение о захвате власти после обнаружения плана по дестабилизации страны, якобы разработанного политиками и наркобаронами. В соответствии с заявлением, все государственные институты, избирательный процесс и работа СМИ приостановлены, границы закрыты, а также введен комендантский час.
Госпереворот в Гвинее-Бисау произошел спустя три дня после того, как в стране состоялся первый тур президентских выборов. В них участвовали 12 кандидатов, в том числе Эмбало, который занимает пост главы государства с 2020 года и которого поддерживает коалиция из более чем 20 политических сил.
