Политика⁠,
0

Свергнутый глава Гвинеи-Бисау Эмбало прибыл в Сенегал

Эмбало прилетел специальным рейсом в Дакар. Военные объявили о полном захвате власти в Гвинее-Бисау 26 ноября
Фото: Умару Сисоку Эмбало (Кристина Кормилицына / РИА Новости)
Фото: Умару Сисоку Эмбало (Кристина Кормилицына / РИА Новости)

После произошедшего в Гвинее-Бисау военного переворота свергнутый президент республики Умару Сисоко Эмбало прибыл в Сенегал, сообщает министерство иностранных дел Сенегала, передает Reuters.

Эмбало прилетел специальным рейсом в Дакар. Это стал девятый переворот в Западной и Центральной Африке за пять лет, а также третий за три года переворот в Гвинее-Бисау.

Республика Гвинея-Бисау — государство в Западной Африке со столицей в городе Бисау. На севере граничит с Сенегалом, на юго-востоке — с Гвинеей, с запада омывается Атлантическим океаном. На территории 36,1 тыс. кв. км проживают 2,2 млн человек. Бывшая португальская колония получила независимость в результате войны, которую против португальских властей вела Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Вреде (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde — PAIGC, ПАИГК). В 1973 году Народное собрание республики провозгласило независимость страны, португальские власти признали ее в 1974-м.

Почему власти Гвинеи-Бисау заявили о третьем за три года госперевороте
Политика
Динис Н&#39;Чама, представитель Верховного военного командования Гвинеи-Бисау

Ранее, 26 ноября, военные в Гвинее-Бисау арестовали Эмбало. Об этом сам президент сообщил африканскому изданию Jeune Afrique. По его словам, около полудня, когда он находился в своем кабинете, в президентский дворец ворвались люди в форме; этому предшествовала перестрелка у президентского дворца.

Во второй половине дня военные объявили о полном захвате власти в Гвинее-Бисау. Представитель армии Динис Н’Чама зачитал заявление, в котором говорится, что военные приняли решение о захвате власти после обнаружения плана по дестабилизации страны, якобы разработанного политиками и наркобаронами. В соответствии с заявлением, все государственные институты, избирательный процесс и работа СМИ приостановлены, границы закрыты, а также введен комендантский час.

Госпереворот в Гвинее-Бисау произошел спустя три дня после того, как в стране состоялся первый тур президентских выборов. В них участвовали 12 кандидатов, в том числе Эмбало, который занимает пост главы государства с 2020 года и которого поддерживает коалиция из более чем 20 политических сил.

Полина Харчевникова
Сенегал Гвинея-Бисау военный переворот Дакар
