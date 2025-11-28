На подлете к Москве сбили второй беспилотник

 Перейти к основному контенту
Средства ПВО сбили второй беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал он в своем телеграм-канале в 4:40 мск.

О первом дроне Собянин сообщил за 15 минут до второго сообщения, в 4:25 мск. Он также на назвал место, где уничтожили аппарат, и где упали обломки.

Москва не в первый раз подверглась атакам украинских дронов. До этого, 10 беспилотников уничтожили в течение 24 ноября. За день до этого Собянин дважды заявил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Вскоре после того, как мэр столицы сообщил о втором сбитом дроне, губернатор региона Андрей Воробьев объявил, что в результате налета на востоке Подмосковья, на Шатурской ГРЭС, возник пожар.

Материал дополняется

Персоны
Сергей Собянин Москва беспилотники
Сергей Собянин Москва беспилотники
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
21 июня 1958 года
