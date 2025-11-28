На подлете к Москве сбили второй беспилотник
Средства ПВО сбили второй беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал он в своем телеграм-канале в 4:40 мск.
О первом дроне Собянин сообщил за 15 минут до второго сообщения, в 4:25 мск. Он также на назвал место, где уничтожили аппарат, и где упали обломки.
Москва не в первый раз подверглась атакам украинских дронов. До этого, 10 беспилотников уничтожили в течение 24 ноября. За день до этого Собянин дважды заявил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Вскоре после того, как мэр столицы сообщил о втором сбитом дроне, губернатор региона Андрей Воробьев объявил, что в результате налета на востоке Подмосковья, на Шатурской ГРЭС, возник пожар.
Материал дополняется
