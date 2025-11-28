 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Собянин сообщил об уничтожении дрона, атаковавшего Москву

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Как уточнил мэр, на месте падения обломков работают специалисты. Собянин не уточнил, где именно был сбыт дрон
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву», — написал он в своем телеграм-канале.

Как добавил Собянин, на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб. Мэр не назвал место, где сбили беспилотник.

Российские ПВО сбили 154 украинских беспилотника за сутки
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 24 ноября, в течение дня Собянин несколько раз сообщал об уничтожении летящих на Москву беспилотников. Тогда уничтожили 10 дронов.

