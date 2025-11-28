Собянин сообщил об уничтожении дрона, атаковавшего Москву

Как уточнил мэр, на месте падения обломков работают специалисты. Собянин не уточнил, где именно был сбыт дрон

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву», — написал он в своем телеграм-канале.

Как добавил Собянин, на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб. Мэр не назвал место, где сбили беспилотник.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 24 ноября, в течение дня Собянин несколько раз сообщал об уничтожении летящих на Москву беспилотников. Тогда уничтожили 10 дронов.