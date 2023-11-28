Bloomberg узнал о планах избранного президента Аргентины принять иудаизм

Хавьер Милей (в центре) (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей может принять иудаизм, сообщил Bloomberg источник в его окружении.

Агентство пишет, что по прибытии с визитом в США Милей первым делом направился на могилу раввина Менахема-Мендла Шнеерсона. Политик был в кипе и полностью черном одеянии. На прошлой неделе Милей принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от другого раввина.

Избранный президент Аргентины ранее называл визит в США своей духовной поездкой. Bloomberg отмечает, что Милей вырос католиком, и когда он принял решение перейти в иудаизм — неизвестно.

Визит Милея в США начался накануне. 28 ноября у него запланирована встреча с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном в Белом доме.

Милей победил на выборах в Аргентине с результатом 55,75% голосов, тогда как его соперника Серхио Массу поддержали 44,24%. Он вступит в должность 10 декабря.



