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Политика ,  
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Bloomberg узнал о планах избранного президента Аргентины принять иудаизм

Bloomberg: избранный президент Аргентины Милей может принять иудаизм
Хавьер Милей (в центре)
Хавьер Милей (в центре) (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей может принять иудаизм, сообщил Bloomberg источник в его окружении.

Агентство пишет, что по прибытии с визитом в США Милей первым делом направился на могилу раввина Менахема-Мендла Шнеерсона. Политик был в кипе и полностью черном одеянии. На прошлой неделе Милей принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от другого раввина.

Избранный президент Аргентины ранее называл визит в США своей духовной поездкой. Bloomberg отмечает, что Милей вырос католиком, и когда он принял решение перейти в иудаизм — неизвестно.

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Фото:Tomas Cuesta / Getty Images

Визит Милея в США начался накануне. 28 ноября у него запланирована встреча с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном в Белом доме.

Милей победил на выборах в Аргентине с результатом 55,75% голосов, тогда как его соперника Серхио Массу поддержали 44,24%. Он вступит в должность 10 декабря.

 

Теги
Хавьер Милей Аргентина Израиль Иудаизм
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