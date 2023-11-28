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Четыре региона создали содружество «Донбасс»

Ростовская и Воронежская области и ДНР с ЛНР создали содружество «Донбасс»
В состав содружества войдут ДНР, ЛНР, Ростовская и Воронежская области. Соглашение подразумевает расширение сотрудничества регионов в различных сферах — от промышленности до молодежной политики
Александр Гусев
Александр Гусев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Ростовская, Воронежская области, ЛНР и ДНР подписали в Ростовской области соглашение о создании содружества «Донбасс», сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Подписание документа он назвал «важным историческим событием» и объединением усилий четырех регионов. «Соглашение даст новые возможности для использования потенциала каждого региона. Экономики Ростовской и Воронежской областей значимы для всей нашей страны. Поэтому, объединив усилия, мы примем много правильных решений и добьемся нужного эффекта», — написал он.

По словам Гусева, предпосылками для объединения регионов являются связь транспортной и инженерной инфраструктур, схожесть структуры экономики — развитое сельское хозяйство и промышленность.

Анонсируя создание содружества, Гусев ранее писал, что в его рамках будут расширены торгово-экономические контакты между областями и республиками, будут созданы условия «для реализации совместных проектов в сферах промышленности, туризма, культуры, образования, охраны окружающей среды».

Подписание прошло на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» под Таганрогом, передает ТАСС.

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На портале правительства Ростовской области сказано, что органом управления новым объединением будет совет содружества, он сможет создавать рабочие группы для реализации тех или иных целей. Соглашение начнет действовать с 1 марта 2024 года (регионы должны опубликовать законы об утверждении этого документа) в течение пяти лет.

В сообщении уточняется, что, помимо перечисленных Гусевым сфер, сотрудничество будет затрагивать сферы агропромышленного комплекса, здравоохранения, строительства и ЖКХ, трудовых отношений, социальной и молодежной политики, связи и транспорта, защиты населения от ЧС и т.д.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Донбасс Ростовская область Воронежская область ДНР ЛНР
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