Четыре региона создали содружество «Донбасс»

Ростовская и Воронежская области и ДНР с ЛНР создали содружество «Донбасс»

В состав содружества войдут ДНР, ЛНР, Ростовская и Воронежская области. Соглашение подразумевает расширение сотрудничества регионов в различных сферах — от промышленности до молодежной политики

Александр Гусев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Ростовская, Воронежская области, ЛНР и ДНР подписали в Ростовской области соглашение о создании содружества «Донбасс», сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Подписание документа он назвал «важным историческим событием» и объединением усилий четырех регионов. «Соглашение даст новые возможности для использования потенциала каждого региона. Экономики Ростовской и Воронежской областей значимы для всей нашей страны. Поэтому, объединив усилия, мы примем много правильных решений и добьемся нужного эффекта», — написал он.

По словам Гусева, предпосылками для объединения регионов являются связь транспортной и инженерной инфраструктур, схожесть структуры экономики — развитое сельское хозяйство и промышленность.

Анонсируя создание содружества, Гусев ранее писал, что в его рамках будут расширены торгово-экономические контакты между областями и республиками, будут созданы условия «для реализации совместных проектов в сферах промышленности, туризма, культуры, образования, охраны окружающей среды».

Подписание прошло на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» под Таганрогом, передает ТАСС.

На портале правительства Ростовской области сказано, что органом управления новым объединением будет совет содружества, он сможет создавать рабочие группы для реализации тех или иных целей. Соглашение начнет действовать с 1 марта 2024 года (регионы должны опубликовать законы об утверждении этого документа) в течение пяти лет.

В сообщении уточняется, что, помимо перечисленных Гусевым сфер, сотрудничество будет затрагивать сферы агропромышленного комплекса, здравоохранения, строительства и ЖКХ, трудовых отношений, социальной и молодежной политики, связи и транспорта, защиты населения от ЧС и т.д.