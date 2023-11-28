Арахамия заявил, что у военного руководства Украины нет плана на 2024 год

Депутат Рады рассказал, что от военных ждут такого плана, но его до сих пор нет. Зеленский говорил, что Украина в следующем году будет наступать, определены конкретные направления. Ее наступление в этом году Путин назвал провалом

Давид Арахамия (Фото: president.gov.ua)

У военного руководства Украины нет плана ведения боевых действий в следующем году, заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук, оно опубликовано на ее YouTube-канале.

По его словам, Генштаб страны должен составить план: как будут воевать, сколько нужно иметь людей, сколько надо отпустить, потому что они уже давно воюют, сколько нужно денег.

«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — признал Арахамия.

Он отметил, что план должен составить не кто-либо из военных лично — например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или начальник Генштаба Сергей Шаптала, — это должна сделать в целом военная «институция». Представители «общественного контроля» уже давно ждут такой план, добавил депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский в первой половине ноября заявил, что у Киева есть план наступления и в текущем, и в следующем году. В этом плане есть цель, конкретные направления и города, отметил он. Глава государства добавил, что на данный момент «есть определенные трудности» с контрнаступлением, поскольку Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в середине месяца говорил, что 2024-й будет «решающим» и «поворотным» в конфликте. По его словам, ВСУ продолжают контрнаступление, президент знает, как добиться победы, для этого нужна в том числе поддержка Запада.

Владимир Путин не раз заявлял, что украинское наступление в этом году провалилось. Потери Киева, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, к концу октября с начала наступления в июне превысили 90 тыс. человек, а за три недели ноября ВСУ потеряли более 13 тыс. человек.

22 ноября Путин заявил, что «военные действия — это всегда трагедия» и нужно думать о ее прекращении. Он отметил, что «Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной», однако из диалога вышел именно Киев.



Глава государства напомнил об указе Зеленского, «запрещающем вести с Россией такие переговоры». В документе, принятом в октябре 2022 года, говорилось об отказе от контактов с Россией, пока страну возглавляет Путин.