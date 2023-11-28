МИД Катара сообщил о планах ХАМАС отпустить еще 20 заложников

Доха получила подтверждение готовности ХАМАС освободить еще 20 заложников. Израильская сторона называла условием продления перемирия освобождение 10 заложников в день

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В течение двух дней могут быть освобождены еще 20 заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, сообщил МИД Катара. Заявление его представителя приводит Al Jazeera. В Дохе сообщили, что в палестинской группировке подтвердили такое намерение.

27 ноября Израиль и ХАМАС договорились о том, чтобы продлить гуманитарное перемирие еще на два дня — до 29 ноября. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны получили список людей на освобождение. При этом там не уточняли, сколько их.

Накануне, 27 ноября, стороны провели четвертый обмен. ХАМАС освободил 11 заложников. У всех у них двойное гражданство: это трое французов, двое немцев и шестеро аргентинцев, сообщили в МИД Катара. Израиль передал 33 палестинских заключенных — 30 подростков и трех женщин.

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось утром 24 ноября. Израильские власти говорили, что за каждые десять человек, которых ХАМАС освободит дополнительно, оно готово продлевать перемирие еще на один день. При этом израильский премьер подчеркнул, что после прекращения действия соглашения о перемирии армия страны вернется к достижению своих целей — уничтожению ХАМАС.