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Власти Воронежа объяснили увольнение главы театра: «жил в мире без СВО»

Власти Воронежа объяснили увольнение худрука театра: «жил в мире без СВО»
Уволенный основатель воронежского Камерного театра Михаил Бычков подписал антивоенную петицию, но с тех пор «не извинился», объяснила министр культуры региона. Бычков назвал свое увольнение борьбой с инакомыслием
Михаил Бычков
Михаил Бычков (Фото: chambervrn / Telegram)

Бывший художественный руководитель и основатель Камерного театра Воронежа Михаил Бычков осудил действия России на Украине, переговоры с ним велись с велись с февраля 2022 года, заявила министр культуры региона Мария Мазур, говоря о причинах его увольнения.

Она выступила с обращением к авторам петиций и открытых писем в поддержку Бычкова, отметив, что частой претензией стало отсутствие объяснения причины его увольнения. Министр заявила, что Бычков не поддержал политику государства, финансировавшего Камерный театр «и различные фестивали» Бычкова, но тот «не нашел в себе сил признать неправоту, извиниться и изменить свое отношение к происходящим буквально в 300 км от Воронежа событиям».

«А мнение художественного руководителя не поменялось. Он жил в мире без СВО», — подчеркнула Мазур.

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Она привела объяснение самого Бычкова, которое тот дал коллегам после увольнения. Чиновница сочла, что для Бычкова причины увольнения ясны, а потому возмущение театральной общественности ей непонятно.

В речи перед коллегами худрук сказал, что формального повода для увольнения нет, однако «мы взрослые люди и понимаем контекст, в котором живем». Свое увольнение он отнес к политическим решениям и назвал наказанием за инакомыслие.

«Моя вина формально может быть отражена только в том, что 24 февраля 2022 года я подписал вместе с другими ведущими деятелями российского театра письмо с призывом остановить военные действия. Это было. И сегодня, к сожалению, уже три четверти из тех, кто письмо подписал, своей работы лишились. И дальше вся моя вина в том, что я не скрываю своего несогласия с тем, что делает российское государство», — сказал Бычков, согласно приведенной министром цитате.

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В Воронежском Камерном театре заступились за уволенного худрука
Общество
Михаил Бычков

Об увольнении Бычкова воронежское минкультуры сообщило неделю назад — 21 ноября. Ведомство тогда причину не пояснило, указав лишь, что он освобожден от занимаемой должности «по решению министерства культуры». Собеседник «Вести Воронеж» в региональных властях рассказал, что «у Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников специальной военной операции и членов их семей льготными билетами».

Исполняющим обязанности худрука театра временно назначили директора учреждения Олега Ткаченко. Нового художественного руководителя региональные власти планируют назначить до конца 2023 года.

Труппа Камерного театра не согласились с увольнением Бычкова и потребовала вернуть худрука в созданным им же театр. «Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения. Мы хотим работать с нашим режиссером, нашим художественным руководителем Михаилом Владимировичем Бычковым», — говорилось в письме, направленном губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в Минкультуры и в администрацию президента Владимира Путина.
Из-за увольнения худрука театр покинули три ведущие актрисы — Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина.

Бычков основал театр в 1993 году. Спектакли театра и Бычков многократно выдвигались на театральные премии, несколько раз становились лауреатами «Золотой маски».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Воронежская область худрук увольнение Военная операция на Украине театр
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