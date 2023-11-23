В Воронежском Камерном театре заступились за уволенного худрука
Коллектив Камерного театра Воронежа направил письмо в защиту уволенного своего художественного руководителя и основателя Михаила Бычкова, об этом говорится в телеграм-канале учреждения. Письмо направили губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в Минкультуры и в администрацию президента Владимира Путина.
«Мы лишились нашего режиссера, нашего художественного руководителя в середине театрального сезона. <...> Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения. Мы хотим работать с нашим режиссером, нашим художественным руководителем Михаилом Владимировичем Бычковым», — заявили участники коллектива Воронежского Камерного театра.
Сотрудники попросили вернуть Бычкова в созданный им же театр и попросили встречи с министром культуры области Марией Мазур.
В региональном Минкультуры отметили, что «на творческой составляющей учреждения кадровые изменения должны сказаться в наименьшей степени». «Камерный театр — это не частная собственность кого-либо из его бывших сотрудников, поэтому требование непременно вернуть Михаила Бычкова нам кажется не совсем корректным», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В Минкультуры призвали коллектив «отталкиваться от интересов своего нынешнего работодателя и зрителя», в том числе с новым художественным руководителем.
26 февраля 2022 года, через два дня после начала военной операции на Украине, Бычков подписал обращение к властям России с просьбой прекратить боевые действия. 21 ноября 2023 года Министерство культуры Воронежской области сообщило о снятии Бычкова с должности.
Как сообщили «Вести Воронеж», «у Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников специальной военной операции и членов их семей льготными билетами».
Исполняющим обязанности худрука театра временно назначили директора учреждения Олега Ткаченко. Нового художественного руководителя региональные власти планируют назначить до конца 2023 года.
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