Воронежский театр после увольнения худрука покинули три актрисы

Наталья Шевченко (Фото: Воронежский Камерный театр) Татьяна Бабенкова (Фото: Воронежский Камерный театр) Яна Кузина (Фото: Воронежский Камерный театр)

Воронежский Камерный театр в связи с увольнением художественного руководителя и основателя Михаила Бычкова решили покинуть три ведущие актрисы — Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина. Об этом сообщила пресс-служба театра в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Бабенкова играла в театре несколько спектаклей в месяц как приглашенная актриса.

«После увольнения Михаила Бычкова актриса сообщила театру о своем желании прекратить играть на этой сцене. Таким образом, из репертуара навсегда уходят спектакли «Гроза» Островского, «Дядя Ваня» Чехова <...>, «Камень» Майенбурга и «Камера обскура», — говорится в сообщении.

За роль Сони в постановке «Дядя Ваня» Бабенкову номинировали на премию «Золотая маска».

Наталья Шевченко — заслуженная артистка России, была среди четырех первых актеров, выступавших в театре после его основания. Она играла ведущие роли в спектаклях «Вишневый сад», «Привидения», «Бальзаминов», «Мещане», «Кабала святош» и др.

Яна Кузина — также номинантка на премию «Золотая маска» (2023) — участвовала в спектаклях «Ребенок», «Антигона», «Медведь», «Вишневый сад», «Игроки», «Мещане» и др.

Шевченко и Кузина состояли в штате театра и написали заявления на увольнение. Они отыграют в спектаклях, запланированных на ноябрь и декабрь, как приглашенные исполнительницы, поскольку все билеты на постановки проданы, уточнили в пресс-службе театра.

Бабенкова после ухода из Камерного театра написала в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), что считает уход Бычкова «катастрофой». Артистка отметила, что решила покинуть театр сразу: «Я ушла, потому что не могу принять и согласиться с этим несправедливым решением — лишить Камерный театр его создателя и руководителя, я ушла, потому что по-другому не могу», — написала она.

Бычков был уволен 21 ноября по решению министерства культуры Воронежской области. После его ухода коллектив заступился за художественного руководителя и направил письмо губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в Минкультуры и в администрацию президента Владимира Путина. В нем сотрудники называли решение об увольнении Бычкова «ошибкой, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения», и призывали вернуть его на должность худрука.

В министерстве культуры Воронежской области в ответ заявили, что «Камерный театр — это не частная собственность кого-либо из его бывших сотрудников», и назвали требование «непременно вернуть» Бычкова некорректным. Ведомство призвало коллектив «отталкиваться от интересов своего нынешнего работодателя и зрителя».

Бычков 26 февраля 2022 года, через два дня после начала военной операции на Украине, подписал обращение к властям России с просьбой прекратить боевые действия.

Как рассказал изданию «Вести Воронеж» источник в региональных властях, «у Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников специальной военной операции и членов их семей льготными билетами».