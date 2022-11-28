Медведев предрек ЕС «раздел имущества» в отношениях с США

Медведев предсказал «грязный скандал» и «раздел имущества» в отношения США и ЕС

США, по мнению Медведева, забирают у Европы «последнее» и не хотят «делиться прибылью», а европейские компании на фоне санкций видят все меньше возможностей работать в своих странах

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

США создают условия, в том числе путем субсидий и налоговых льгот, для европейских компаний, забирая у ЕС «последнее» и отказываясь делиться прибылью, что может привести к конфликту между Вашингтоном и Брюсселем, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram.

«Похоже, марьяж [франц. — брак] США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина — явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения «супружеского долга», — написал он.

По его мнению, США забирают у Европы «последнее», присваивают без малейших колебаний и не думают «делиться прибылью». Медведев считает, что Вашингтон создает условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, которые становятся инвесторами в США и из-за санкционной войны против России видят для себя все меньше возможностей нормально работать в собственных странах.

«Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой», — написал экс-президент.

Европа, по словам Медведева, могла бы порвать с подобным партнерством и «гордо начать» новую жизнь, строить ее самостоятельно и независимо. «Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности», — добавил он.

О недовольстве Брюсселя политикой США ранее писало Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Они считают, что Штаты «наживаются» на конфликте на Украине, писало издание. В частности, недовольство в ЕС вызвали экологические льготы и налоги, введенные президентом США Джо Байдена, которые, по мнению Брюсселя, угрожают европейской торговле и промышленности.