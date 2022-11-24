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В Москве арестовали троих украинцев по подозрению в подготовке теракта
Лефортовский суд арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
Лефортовский суд арестовал троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«В отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 года», — сказали в суде.
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