Власти Энергодара назвали фейком сообщения об уходе России с ЗАЭС

Сообщения украинских СМИ о планах России покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС «не соответствуют действительности», утверждают в ВГА. Россия продолжает контролировать атомную электростанцию

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Запорожская атомная электростанция остается под контролем России, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара, назвав «фейками» сообщения украинских СМИ о планах России покинуть город и АЭС.

«Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ВГА в телеграм-канале «Энергодарский связной».

В нем также отмечается, что переход сотрудников из-под юрисдикции украинского «Энергоатома» в АО «Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС» «идет в плановом порядке».

«На сегодня эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме», — утверждается в сообщении.

Кроме того, по словам советника генерального директора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, два энергоблока АЭС начали переводить в режим горячего останова для подачи тепла в Энергодар.

Россия контролирует Запорожскую АЭС, расположенную в Энергодаре, с весны. В начале октября, после присоединения Запорожской области к России, президент Владимир Путин поручил принять ЗАЭС в федеральную собственность.

С начала военных действий на Украине электростанция неоднократно подвергалась обстрелам, Москва и Киев обвиняют в них друг друга. Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведут консультации по созданию защитной зоны вокруг АЭС, заявляли в российском МИДе.