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Война санкций ,  
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Норвегия присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против России

Норвегия включила в новый пакет антироссийских санкций 30 человек и семь организаций
Под новые санкции Норвегии попадали еще 30 человек и семь организаций. Часть ограничительных мер касается организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Норвегия присоединилась к восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщается на сайте правительства страны.

«Норвегия вновь поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на российские власти и их сторонников», — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Под новые санкции Норвегии попадают еще 30 человек и семь организаций (всего под ограничительными мерами страны находятся более 1260 человек и 115 организаций). Часть санкций касается организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Помимо этого, Норвегия, как и ЕС, вводит запрет для своих граждан занимать руководящие посты в российских государственных компаниях, а также новые экспортные ограничения, касающиеся угля, электронных компонентов, технических изделий для авиаотрасли и других товаров. Норвегия также присоединяется к санкциям Евросоюза, ограничивающих импорт стальной продукции, пластмассы, текстиля и др. Еще власти страны «вводят правовую базу для реализации возможного в будущем потолка цен на российскую нефть», говорится в сообщении правительства.

Евросоюз утвердил очередной, восьмой пакет санкций против России 6 октября. В этом пакете он впервые ввел экстерриториальный элемент — пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения.

В Кремле санкции Евросоюза неоднократно называли незаконными и отмечали, что такие ограничений в первую очередь вредят самому ЕС и его жителям.

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