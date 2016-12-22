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Путин ответил «куда вы так спешите» на вопрос о России после него
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Путин ответил «куда вы так спешите» на вопрос о России после него
Политика, 15:11
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Путин ответил «куда вы так спешите» на вопрос о России после него
Россия будет меняться к лучшему, если государство будет реализовывать нацпроекты, добавил президент
Владимир Путин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На проходящем в Москве инвестиционном форуме «Россия зовет» президента Владимира Путина спросили, как будет выглядеть страна после того, как срок его президентских полномочий истечет, передает корреспондент РБК.

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — ответил президент.

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Путин сказал, что Россия чувствует себя «уверенно и самодостаточно» и готова к сотрудничеству с другими странами, включая США. Он выразил надежду на то, что Вашингтон осознает необходимость решения общих проблем.

Также президент затронул тему реализуемых в стране национальных проектов. «Это масштабные, очень амбициозные задачи. Если мы будем уверенно идти по пути их решения, то страна будет меняться, меняться к лучшему», — сказал президент.

Видео: ВГТРК

Четвертый президентский срок Путина истекает в 2024 году. По действующей Конституции один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд. В марте, сразу после президентских выборов, Путин говорил, что у него нет планов менять текст Основного закона.

В начале октября за «точечные изменения» в Конституции выступил глава Конституционного суда Валерий Зорькин. Статью о сроках полномочий президента он не упоминал.

Авторы: Андрей Гатинский, Тимофей Дзядко.
Теги: Владимир Путин , ВТБ , «Россия зовет!»
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