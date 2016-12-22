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Кремль ответил на слова Михалкова об избирательности докладов Путину
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Кремль ответил на слова Михалкова об избирательности докладов Путину
Политика, 12:16
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Кремль ответил на слова Михалкова об избирательности докладов Путину
Президенту докладывают информацию о происходящем в стране и в мире различные источники. Никита Михалков в интервью Юрию Дудю сказал, что президенту не обо всем докладывают
Никита Михалков  (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Владимир Путин получает информацию от множества источников и видит «всю полноту» картины происходящего, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отвечал на вопрос журналистов относительно интервью режиссера Никиты Михалкова журналисту Юрию Дудю.

«Вы знаете, Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и мы его мнение очень уважаем. Но справедливости ради можно сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может все рассказать и не делает этого. Но президент обладает неоспоримым преимуществом, в данном случае он имеет множество источников, из которых он уже получает всю полноту картины», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, верно ли считать, что Песков скорее не согласен с Михалковым, пресс-секретарь президента сказал: «Вы читаете мои слова».

В интервью Дудю Михалков назвал Путина «верным другом» и рассказал, что не встречается с ним регулярно. Режиссер также перечислил решения президента, с которыми он не согласен: разделение Минобрнауки на два министерства, нахождение на должности главы МЧС Владимира Пучкова на протяжении длительного периода, введение ЕГЭ. Дудь стал спрашивать, связывает ли он эти и другие проблемы в стране с Путиным, но Михалков с этим не согласился.

«Мало того, я уверен, к сожалению, что Путин не все знает. И я уверен, что существуют определенные, так сказать, силы, которые хотят, чтобы он меньше знал», — сказал режиссер. На уточняющий вопрос, что это за силы, Михалков сначала ответил, что не знает.

«Это силы из ближайшего окружения?» — продолжал настаивать Дудь.

«Наверное, да», — ответил Михалков.

Михалков во время предвыборных кампаний в 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина.

Авторы: Владимир Дергачев, Андрей Гатинский.
Теги: Никита Михалков , Владимир Путин , Юрий Дудь
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