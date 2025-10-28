Военные сбили 57 БПЛА за три часа над шестью регионами России

Силы ПВО перехватили 57 украинских дронов за три часа над шестью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

БПЛА были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по мск.

Так, 35 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, еще девять — над Ростовской, по четыре БПЛА перехватили над Калужской, Тульской областями, а также — Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву. Еще один БПЛА был сбит над Курской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что военные сбили БПЛА самолетного типа, никто не пострадал. Об отсутствии пострадавших, сообщал также глава Калужской области Владислав Шапша, равно как и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о перехвате военными трех БПЛА, летевших на столицу.