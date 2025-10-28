 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные сбили 57 БПЛА за три часа над шестью регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили 57 украинских дронов за три часа над шестью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

БПЛА были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по мск.

Так, 35 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, еще девять — над Ростовской, по четыре БПЛА перехватили над Калужской, Тульской областями, а также — Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву. Еще один БПЛА был сбит над Курской областью.

На подлете к Москве сбили три беспилотника
Политика
Фото:Минобороны России

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что военные сбили БПЛА самолетного типа, никто не пострадал. Об отсутствии пострадавших, сообщал также глава Калужской области Владислав Шапша, равно как и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о перехвате военными трех БПЛА, летевших на столицу.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Минобороны Россия
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 21:05
Балицкий извинился за свои слова о защите Курской области Политика, 23:46
В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения Политика, 23:40
Военные сбили 57 БПЛА за три часа над шестью регионами России Политика, 23:20
Минюст признал песню «Розы гибнут на газонах» экстремистской Политика, 23:18
Третий за вечер аэропорт приостановил полеты Политика, 23:15
Производители стройматериалов оценили зависимость от импорта
РАДИО
 Бизнес, 23:00
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Внутри «шторма века»: пролет через ураган Мелисса на Карибах Общество, 22:56
Аэропорт Волгограда ограничил полеты на фоне опасности атаки БПЛА Политика, 22:45
Минпросвещения опровергло массовые обращения учителей о снижении зарплат Общество, 22:32
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В Петербурге задержали участников группы «Рестарт» Политика, 22:05
Хинштейн потребовал извинений Балицкого за критику защиты Курской области Политика, 21:59
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ Спорт, 21:54