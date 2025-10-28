Путин поддержал идею добровольческих отрядов для защиты опасных объектов

Шойгу сообщил, что Путин поддержал предложения о создании формирований добровольцев для усиления защиты опасных объектов. По его словам, работа по устранению угроз ведется и на федеральном уровне, и в регионах

Фото: Realstock / Shutterstock

Президент России Владимир Путин поддержал предложения о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Активная работа по устранению этих угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы. Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства», — уточнил он (цитата по ТАСС).

13 октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым устанавливаются условия привлечения находящихся в резерве к выполнению задач в мирное время. Его подготовило Минобороны России.

Авторы инициативы предложили прописать в законе «Об обороне», что для выполнения отдельных задач при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций могут привлекаться граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил.

Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве могут направляться на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения в своем регионе, противодействия беспилотникам.

По словам адмирала, резервистов не будут привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России. Цимлянский также напомнил, что резервисты — это те, кто ранее служил в Вооруженных силах или других силовых структурах, а затем добровольно заключил контракт о пребывании в резерве.

Законопроект, позволяющий привлекать россиян из мобилизационного резерва для обеспечения безопасности на территории России, внесли в Госдуму в конце октября.