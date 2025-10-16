 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил о причастности британцев к атакам на российскую энергетику

Песков назвал очевидной причастность британцев к ударам по энергетике России
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Причастность Великобритании к атакам на российскую энергетическую инфраструктуру очевидна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту «Известий».

«Попытки <...> таких актов терроризма против критической энергоинфраструктуры продолжаются со стороны киевского режима, и ложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать, это не может все делаться без участия западных спецслужб. В данном случае это были британцы», — заявил пресс-секретарь.

Бортников заявил о подготовке атак на «Турецкий поток» и КТК
Политика
Фото:Robert Nemeti / Getty Images

Ранее в тот же день глава ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали украинскую операцию «Паутина», в рамках которой в июне были атакованы российские военные аэродромы. Кроме того, совместно с украинскими спецслужбами они готовят диверсии на подводном газопроводе «Турецкий поток».

Бортников также заявил, что спецподразделение британских вооруженных сил SAS и британская разведка MI6 участвовали в планировании ударов беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), акционерами которого выступают Россия, Казахстан и США.

Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
