Песков заявил о причастности британцев к атакам на российскую энергетику

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Причастность Великобритании к атакам на российскую энергетическую инфраструктуру очевидна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту «Известий».

«Попытки <...> таких актов терроризма против критической энергоинфраструктуры продолжаются со стороны киевского режима, и ложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать, это не может все делаться без участия западных спецслужб. В данном случае это были британцы», — заявил пресс-секретарь.

Ранее в тот же день глава ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали украинскую операцию «Паутина», в рамках которой в июне были атакованы российские военные аэродромы. Кроме того, совместно с украинскими спецслужбами они готовят диверсии на подводном газопроводе «Турецкий поток».

Бортников также заявил, что спецподразделение британских вооруженных сил SAS и британская разведка MI6 участвовали в планировании ударов беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), акционерами которого выступают Россия, Казахстан и США.