Глава ФСБ назвал Британию куратором атак ВСУ на российские аэродромы

Британская разведка стояла за операцией «Паутина», во время которой были атакованы военные аэродромы, заявил директор ФСБ Бортников. Он также утверждает, что Лондон намеренно распространял ложные данные о нанесенном ущербе

Александр Бортников (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

К операции «Паутина» непосредственно причастны британские спецслужбы, они курировали атаки украинских беспилотников на российские военные аэродромы, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

«Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле была проведена операция СБУ «Паутина». Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском «авторстве» диверсии», — заявил Бортников, передает ТАСС.

Глава ФСБ утверждает, что спецподразделение британских вооруженных сил SAS и британская разведка MI6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, акционером которого выступает не только Россия, но также Казахстан и США.

1 июня Служба безопасности Украины в рамках спецоперации «Паутина» атаковала российские военные аэродромы. Минобороны России сообщало, что целями FPV-дронов были авиабазы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух регионах произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки отразили, рассказали в ведомстве. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала не было.

Президент Владимир Путин получал информацию об атаках в режиме реального времени. Впоследствии он обсудил произошедшее с американским лидером Дональдом Трампом. В Кремле отмечали, что Россия хотела бы «услышать жесткое осуждение» «этого террористического акта» со стороны международного сообщества.

На следующий день, 2 июня, состоялись переговоры России и Украины в Стамбуле. По итогам второго раунда делегации обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию, а также договорились о новом обмене пленными.