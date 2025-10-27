 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному Литвы

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас был вызван в МИД Белоруссии, сообщили в ведомстве.

Ему вручена нота протеста в связи с решением Вильнюса о закрытии общей границы, что в Минске сочли «действиями антинародного характера».

«Решение, затронувшее права не только граждан Беларуси, но и граждан Литвы, а также граждан Европейского союза и других государств, наглядно демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения», — говорится в сообщении (цитата по БеЛТА).

В МИДе подчеркнули, что Белоруссия, в отличие от литовской стороны, выступает за нормализацию диалога.

Накануне литовские власти сообщили, что закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе — «Мядининкай» и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог» и «Бенякони» соответственно).

По данным белорусской таможни, к вечеру 27 октября Литва начала пропускать через КПП «Мядининкай» лиц, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно.

На прошлой неделе Литва периодически закрывала погранпункты на границе с Белоруссией и теперь планирует на неопределенный срок закрыть границу — из-за прилетающих с белорусской стороны аэростатов, которые нарушают работу аэропортов. Правительство республики обсудит это предложение 29 октября, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

