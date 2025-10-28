Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до трех

На подлете к Москве сбили третий дрон за ночь. О первых двух Собянин сообщил поздним вечером 27 октября

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Поздним вечером 27 октября, в 22:26 мск, Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника.

Московский регион в последние дни подвергается интенсивным атакам беспилотников. Так, в ночь на 27 октября над Россией сбили 193 украинских дрона, из которых 40 — над Московским регионом. В аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне этой атаки временно ограничивали полеты.

В ночь на 26 октября средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 82 украинских беспилотника, из них два — в Московском регионе, в том числе один летевший на Москву.