 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до трех

Собянин: силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
На подлете к Москве сбили третий дрон за ночь. О первых двух Собянин сообщил поздним вечером 27 октября

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Поздним вечером 27 октября, в 22:26 мск, Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника.

Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Московский регион в последние дни подвергается интенсивным атакам беспилотников. Так, в ночь на 27 октября над Россией сбили 193 украинских дрона, из которых 40 — над Московским регионом. В аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне этой атаки временно ограничивали полеты.

В ночь на 26 октября средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 82 украинских беспилотника, из них два — в Московском регионе, в том числе один летевший на Москву.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Собянин Москва беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Политика
В двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники
Политика
Силы ПВО сбили 23 дрона за три часа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
МВД рассказало, нужно ли менять автомобильные номера без триколора Общество, 06:47
Второй самолет МС-21 с российскими системами поднялся в небо Политика, 06:16
В Приморье начали проверку после ДТП с автобусом и восемью пострадавшими Общество, 06:12
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до трех Политика, 05:49
Россиянам назвали размер пенсий для неработающих пенсионеров в 2026 году Общество, 05:38
Reuters узнал о подготовке крупнейшего раунда сокращений в Amazon за годы Бизнес, 05:18
«Известия» узнали об идее компенсировать стоимость лекарств пенсионерам Общество, 05:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Гитариста Stoptime доставили в отдел полиции после выхода из изолятора Политика, 04:28
Маск запустил альтернативу «Википедии» Политика, 04:12
Столтенберг рассказал, как отказал «умолявшему» НАТО вмешаться Зеленскому Политика, 03:54
В Госдуме напомнили о повышении маткапитала при рождении первенца Общество, 03:43
В Tesla назвали условие ухода Маска из компании Политика, 03:25
Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине Общество, 03:06