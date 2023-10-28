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Политика ,  
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Майк Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке

Экс-вице-президент США Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке

Бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке, так как осознал, что «сейчас не его время», его слова приводит ABC News.

«Я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно. что сейчас не мое время. Поэтому после долгих молитв и размышлений я решил прямо сейчас приостановить свою кампанию с сегодняшнего дня», — объявил Пенс на встрече Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

При этом он пообещал, что никогда не перестанет бороться за консервативные ценности и «за избрание принципиальных лидеров-республиканцев на все должности в стране».

Пенс был вице-президентом при Дональде Трампе.

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