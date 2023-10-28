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Словакия захотела пересмотреть оборонное соглашение с США

Правительство Словакии предложило скорректировать оборонное соглашение с США
Новое правительство Словакии не похоже на предыдущие, готово к сотрудничеству, но только взаимовыгодному, заявил вице-премьер Калиняк. Посла США на переговорах также уведомили об отказе от военной помощи Украине, сообщил он
Роберт Калиняк
Роберт Калиняк (Фото: Wiktor Dabkowski / dpa / ТАСС)

Новое правительство Словакии хочет скорректировать «плохо сформулированное» соглашение с США о сотрудничестве в области обороны (DCA, Defense Cooperation Agreement), написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) вице-премьер, министр обороны страны Роберт Калиняк.

Он сообщил, что тема поднималась на встрече с послом США в Словакии Гаутамом Раной. Претензии Братиславы по поводу договора, в частности, касаются распределения крайне необходимых Словакии военной техники и боеприпасов.

Defense Cooperation Agreement (DCA) — стандартное рамочное соглашение США, заключаемое с союзниками по НАТО, которое нацелено на реализацию оборонного сотрудничества. Оно также регулирует правовой статус и условия присутствия американских военнослужащих на территории государств — членов альянса.

При этом на сайте Министерства обороны Словакии отмечается, что договор между Вашингтоном и Братиславой не означает неограниченного согласия на размещение военнослужащих США на территории республики, а решение по этому вопросу остается за словацкими компетентными органами.

«На встрече мы заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на предыдущие сервильные правительства [Словакии]. Мы благодарны за конструктивный диалог и сотрудничество, но только такое, которое является взаимовыгодным», — отметил Калиняк.

По его словам, на переговорах американскому послу также разъяснили позицию нового правительства, которое решило не оказывать военную помощь Украине. «Мне было очень приятно, что обе стороны согласились с тем, что диалог — это путь к взаимному процветанию», — заключил министр.

В сентябре 2023 года в Словакии прошли парламентские выборы, на которых выиграла оппозиционная левоцентристская партия Роберта Фицо «Направление — социальная демократия». В прошлом он уже был главой правительства страны и в конце октября в третий раз занял этот пост.

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В ходе предвыборной кампании Фицо выступал против военной помощи Украине, но обещал гуманитарную. После победы на выборах он подтвердил свою позицию. Фицо также заявлял, что Евросоюзу нужно из поставщика оружия превратиться в миротворца.

Россия неоднократно выступала с критикой поставок оружия Украине со стороны Запада. В Кремле отмечали, что на Словакию приходится небольшая доля такой помощи Киеву, поэтому решение Братиславы вряд ли окажет влияние на весь процесс.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Словакия США оборона сотрудничество НАТО
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