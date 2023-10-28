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Палестино-израильский конфликт ,  
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Axios узнал причину «расширения» действий ЦАХАЛ в секторе Газа

Axios: причиной атак Израиля в секторе Газа стал провал переговоров о заложниках
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Переговоры об освобождении заложников зашли в тупик — это и подтолкнуло Израиль к активизации боев, пишет Axios. До этого Al Arabiya сообщила, что ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня в обмен на всех заложников

Причиной активизации ударов ЦАХАЛ по сектору Газа и решения о «расширении» действий наземных сил Израиля стал провал переговоров об освобождении заложников, захваченных ХАМАС. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников сообщает Axios.

По их словам, решение «расширить» наземные операции в Газе было принято израильским военным кабинетом в четверг вечером после того, как переговоры о возможном освобождении заложников зашли в тупик.

По данным израильских властей, ХАМАС после атаки 7 октября держит в заложниках более 220 человек. Большинство из них — израильтяне, но есть также россияне, американцы и другие иностранные граждане.

О связи переговоров о заложниках с возможностью прекращения огня неоднократно сообщали другие СМИ. Палестинское агентство Maan утверждает со ссылкой на источники, что ХАМАС заинтересован в прекращении огня на несколько дней и требует освободить своих сторонников из израильских тюрем в обмен на 100 заложников. Financial Times со ссылкой на главу Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Бараку пишет, что организация ради пятидневного прекращения огня со стороны Израиля готова освободить взятых в заложники иностранцев.

Вечером 27 октября, перед активизацией боевых действий со стороны Израиля, Al Arabiya со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщило, что Израиль при посредничестве властей Египта и Катара предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников и возвращение тел погибших. Это предложение ХАМАС отклонил.

Переговоры об освобождении заложников с представителями палестинского исламистского движения ХАМАС не прекратятся, несмотря на действия Израиля в секторе Газа, сообщал ранее 27 октября телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников США, знакомых с вопросом. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США готовы добиваться «гуманитарных пауз» в военных действиях Израиля в секторе Газа ради освобождения заложников.

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23 октября пресс-секретарь боевого крыла ХАМАС Абу Обайда рассказал, что группировка при посредничестве Египта и Катара освободила двух заложниц по гуманитарным причинам. За три дня до этого, 20 октября, ХАМАС освободил еще двух заложниц, гражданок США.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
заложники ХАМАС сектор Газа
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