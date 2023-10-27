ХАМАС заявил о бомбардировках Израилем сектора Газа с суши, моря и воздуха

ХАМАС заявил об атаках на сектор Газа с суши, моря и воздуха

Sky News Arabia передает, что танки движутся вдоль границы Газы в районе города Бейт Ханун. Al Arabiya сообщал, что армия подвергла Газу самой массированной атаке с начала войны. ЦАХАЛ заявила о расширении действий войск

Фото: Reuters

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что сектор Газа подвергся атакам со стороны Израиля с суши, моря и воздуха.

Группировка также сообщила об отключении мобильной связи и интернета на территории анклава.

«Отключение связи и интернета в секторе Газа и эскалация бомбардировок жилых кварталов с суши, моря и воздуха свидетельствуют о намерении оккупационных сил совершать новые массовые убийства и геноцид», — говорится в заявлении ХАМАС в телеграм-канале.

Телеканал Sky News Arabia передает, что израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт Ханун.

Вечером 27 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия подвергла север сектора Газа самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС. CNN передавал, что в городе Газа произошла серия взрывов, огонь на границе сектора ведут танки. Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal сообщила, что из-за израильских атак в Газе пропали мобильная связь и интернет.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что авиация «наносит значительные удары по подземным объектам» в секторе Газа и что предстоящей ночью сухопутные войска «расширят» свою активность. Он отметил, что армия продолжит наносить удары по городу Газа и северу сектора Газа, и снова призвал жителей эвакуироваться на юг.