ХАМАС заявил об атаках на сектор Газа с суши, моря и воздуха
Палестинская группировка ХАМАС заявила, что сектор Газа подвергся атакам со стороны Израиля с суши, моря и воздуха.
Группировка также сообщила об отключении мобильной связи и интернета на территории анклава.
«Отключение связи и интернета в секторе Газа и эскалация бомбардировок жилых кварталов с суши, моря и воздуха свидетельствуют о намерении оккупационных сил совершать новые массовые убийства и геноцид», — говорится в заявлении ХАМАС в телеграм-канале.
Телеканал Sky News Arabia передает, что израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт Ханун.
Вечером 27 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия подвергла север сектора Газа самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС. CNN передавал, что в городе Газа произошла серия взрывов, огонь на границе сектора ведут танки. Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal сообщила, что из-за израильских атак в Газе пропали мобильная связь и интернет.
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что авиация «наносит значительные удары по подземным объектам» в секторе Газа и что предстоящей ночью сухопутные войска «расширят» свою активность. Он отметил, что армия продолжит наносить удары по городу Газа и северу сектора Газа, и снова призвал жителей эвакуироваться на юг.