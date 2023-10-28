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Военная операция на Украине ,  
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В двух регионах Украины прозвучали взрывы

«Страна»: в Одесской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кривом Роге и Измаильском районе Одесской области слышны взрывы, в регионах объявлена воздушная тревога

В Одесской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы, сообщает издание «Страна». «Зеркало недели» уточняет, что в Днепропетровской области взрывы были слышны в Кривом Роге.

В Одесской области взрывы звучали в Измаильском районе.

В Одесской, и Днепропетровской областях ранее этой ночью объявлялась воздушная тревога.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

О взрывах в Одессе власти последний раз сообщали в октябре - в городе объявляли воздушную тревогу. О взрывах в Кривом Роге местные власти сообщали 21 октября.

Теги
Одесская область Днепропетровская область взрывы
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