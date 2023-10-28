«Страна»: в Одесской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы

В двух регионах Украины прозвучали взрывы

В Кривом Роге и Измаильском районе Одесской области слышны взрывы, в регионах объявлена воздушная тревога

В Одесской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы, сообщает издание «Страна». «Зеркало недели» уточняет, что в Днепропетровской области взрывы были слышны в Кривом Роге.

В Одесской области взрывы звучали в Измаильском районе.

В Одесской, и Днепропетровской областях ранее этой ночью объявлялась воздушная тревога.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.

О взрывах в Одессе власти последний раз сообщали в октябре - в городе объявляли воздушную тревогу. О взрывах в Кривом Роге местные власти сообщали 21 октября.