В Кривом Роге прогремели взрывы

Вилкул: в Кривом Роге после сигналов воздушной тревоги прогремели взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

Сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской области в 23:02 (совпадает с мск). Затем он распространился на Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Черкасскую области.

.Воздушную тревогу в течение ночи объявляли в восьми украинских регионах. Украинские военные сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

