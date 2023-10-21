В Кривом Роге прогремели взрывы
Вилкул: в Кривом Роге после сигналов воздушной тревоги прогремели взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.
Сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской области в 23:02 (совпадает с мск). Затем он распространился на Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Черкасскую области.
.Воздушную тревогу в течение ночи объявляли в восьми украинских регионах. Украинские военные сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.