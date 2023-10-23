В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прозвучали взрывы, сообщает «Думская». По данным издания, в городе сработала система ПВО.

В Одесской области была объявлена воздушная тревога около 0:58 мск, сообщал глава областной военной администрации Олег Кипер. Ее отменили около 1:46 мск. Кипер просил жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов области находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

«Зеркало недели» сообщило также о работе ПВО в Кировоградской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.