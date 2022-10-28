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Военная операция на Украине ,  
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Медведев посоветовал Киеву признать требования России в обмен на энергию

Медведев: Киев может наладить ситуацию с электроснабжением, признав новые регионы России
Признание присоединения к России новых регионов, уже отраженного в Конституции, было бы для украинской энергосистемы полезнее, чем импорт энергии из Европы, считает Медведев
Мероприятия по энергосбережению в Украине
Мероприятия по энергосбережению в Украине (Фото: Нина Ляшонок / Global Look Press)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал закупки Украиной электричества за рубежом. Так, он уверен, что стабилизировать энергосистему страны, частично разрушенную в результате российских ударов, это не поможет. Единственный путь для стабилизации украинской энергосистемы — признание правомерности требований России и «результатов СВО», заявил замглавы Совбеза.

«Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины. Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Утром 10 октября Россия нанесла серию ударов по объектам военной и гражданской критической инфраструктуры Украины, включая расположенные в крупнейших городах — Киеве, Львове, Харькове и др., в 15 областях было нарушено энергоснабжение. В дальнейшем Минобороны сообщало о продолжении ударов. Оказались разрушены часть объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего в стране был введен режим строгой экономии электричества и начались веерные отключения света.

27 октября государственный энерготрейдер Энергетическая компания Украины (АО «ЭКУ») сообщил, что в первый раз в тестовом режиме импортировал электроэнергию из Словакии. Это было сделано «в целях поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности», пояснила ЭКУ. Фактический объем закупки мощности составил 1 МВт.

Теги
Украина подача электричества Дмитрий Медведев
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