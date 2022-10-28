Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для россиян
Польша исключит Россию из перечня стран, чьи граждане могут трудоустроиться там в упрощенном режиме, сообщила министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг, передает TVP3.
«Мы приняли решение отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда. Если предприниматели хотят нанять граждан России на основании разрешения на работу, они больше не освобождаются от проверки рынком труда», — сказала министр. Причиной она назвала военную операцию на Украине и «растущие миграционные риски».
Россияне, уже получившие разрешение работать в Польше по упрощенной процедуре, смогут продолжить это до истечения срока действия разрешения, пояснила Малонг.
Речь идет о процедуре декларирования, которая позволяет легализовать трудоустройство в Польше за семь дней. По ней здесь также могут устроиться на работу граждане Украины, Армении, Белоруссии, Грузии и Молдавии.
Как отмечает TVP3, для исключения России из стран с облегченной процедурой трудоустройства потребуется изменить два закона.
В сентябре Польша перестала пускать на свою территорию россиян с туристическими шенгенскими визами: с 19 сентября им запретили въезд через наземные пункты пропуска, а спустя неделю — через порты и аэропорты. Под ограничения не попадают те, кто путешествует с гуманитарной целью, оппозиционеры, владельцы вида на жительство, участники грузоперевозок, члены дипломатических миссий.
Radio Zet cо ссылкой на погранслужбу Польши сообщило, что тем не менее с 19 сентября в страну въехали 3907 россиян.