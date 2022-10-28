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Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для россиян

Минсоцполитики Польши: россияне больше не смогут устроиться на работу в упрощенном режиме
Те граждане России, у кого уже есть разрешения на работу, смогут продолжать трудиться до окончания срока действия документа. Варшава объяснила свое решение военной операцией на Украине и миграционными рисками
Марлена Малонг
Марлена Малонг (Фото: gov.pl)

Польша исключит Россию из перечня стран, чьи граждане могут трудоустроиться там в упрощенном режиме, сообщила министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг, передает TVP3.

«Мы приняли решение отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда. Если предприниматели хотят нанять граждан России на основании разрешения на работу, они больше не освобождаются от проверки рынком труда», — сказала министр. Причиной она назвала военную операцию на Украине и «растущие миграционные риски».

Россияне, уже получившие разрешение работать в Польше по упрощенной процедуре, смогут продолжить это до истечения срока действия разрешения, пояснила Малонг.

Речь идет о процедуре декларирования, которая позволяет легализовать трудоустройство в Польше за семь дней. По ней здесь также могут устроиться на работу граждане Украины, Армении, Белоруссии, Грузии и Молдавии.

Как отмечает TVP3, для исключения России из стран с облегченной процедурой трудоустройства потребуется изменить два закона.

В сентябре Польша перестала пускать на свою территорию россиян с туристическими шенгенскими визами: с 19 сентября им запретили въезд через наземные пункты пропуска, а спустя неделю — через порты и аэропорты. Под ограничения не попадают те, кто путешествует с гуманитарной целью, оппозиционеры, владельцы вида на жительство, участники грузоперевозок, члены дипломатических миссий.

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Radio Zet cо ссылкой на погранслужбу Польши сообщило, что тем не менее с 19 сентября в страну въехали 3907 россиян.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Польша разрешение на работу россияне работа рабочая виза
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