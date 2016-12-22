ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,49 65,61 EUR Нал. 75,66 74,68 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6509,50 -27,90 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
В правительстве Украины обвинили Венгрию в спецоперации в Закарпатье
Лента новостей
Второй запуск частной ракеты в Китае прошел неудачно 08:42, Технологии и медиа Как производят доступное мясо ресторанного качества в России 08:38, РБК и Мираторг СМИ узнали о перезапуске «Пиратов карибского моря» без Джонни Деппа 08:10, Общество В Раде пожаловались на отсутствие ответа на взрывы военных складов 07:32, Политика Кадыров предложил перевоспитать Мамаева и Кокорина в клубе «Ахмат» 06:48, Общество СМИ узнали о планах Косово вложить в вооружение армии €300 млн 06:47, Политика Трамп предположил реакцию критиков на боксерский поединок с Путиным 06:04, Политика СМИ назвали причину крушения вертолета владельца клуба «Лестер Сити» 05:45, Общество Стивен Сигал возглавил одноименную московскую компанию 05:34, Бизнес Напавшего на синагогу в Питтсбурге обвинили по 29 уголовным статьям 05:17, Общество Власти рассказали об устроившем стрельбу в синагоге мужчине и его оружии 04:44, Общество Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь от США 04:11, Политика Порошенко заявил об увеличении пассажиропотока на поездах в Европу 03:25, Политика Трамп решил посетить Питтсбург после стрельбы в синагоге 02:58, Политика Военные сообщили о срыве отправки гумконвоя ООН в Сирию из-за США 02:30, Политика Трамп назвал стрельбу в синагоге Питтсбурга «нападением на человечество» 02:03, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 01:59, РБК и Экспострой на Нахимовском В США заявили о возможности смертной казни для напавшего на синагогу 01:54, Общество Цену на газ для населения Украины повысят в три этапа до 2020 года 01:42, Общество На бывшем расстрельном полигоне НКВД в Коммунарке открыли мемориал памяти 00:57, Общество Кадыров заявил о появлении у Чечни возможности добывать нефть самой 00:42, Экономика ОБСЕ призвала российский суд отменить штраф The New Times на 22 млн руб. 00:08, Общество В Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» 27 окт, 23:34, Общество Меркель по-русски спросила Путина про его «сибирское пальто» 27 окт, 23:33, Политика СМИ сообщили о нарушении Порошенко протокола на встрече с Лукашенко 27 окт, 23:01, Политика Число жертв нападения на синагогу в Питтсбурге увеличилось до 11 27 окт, 22:52, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 27 окт, 22:50, РБК и Schneider Electric Путин привез в подарок участникам саммита в Стамбуле рыбу и орехи 27 окт, 22:29, Политика
В правительстве Украины обвинили Венгрию в спецоперации в Закарпатье
Политика, 08:46
0
В правительстве Украины обвинили Венгрию в спецоперации в Закарпатье
Киев может потерять контроль над Закарпатьем из-за действий «пророссийской» Венгрии, утверждает министр Георгий Тука. Раздачу венгерских паспортов в Закарпатье он счел спецоперацией Будапешта
Парламент Венгрии, Будапешт (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Выдача венгерских паспортов в Закарпатье являлась «спецоперацией» Будапешта, занимающего пророссийскую позицию. Об этом в интервью порталу «Обозреватель» заявил глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Тука прокомментировал ситуацию, сложившуюся после того, как стало известно о тайной выдаче паспортов Венгрии в представительстве этой страны в городе Берегово. Министр поддержал позицию украинского МИДа, выславшего из страны консула Венгрии в качестве ответа на эти действия. «если бы я был на месте Павла Климкина, выслал этого консула на следующий день, а не тянул две недели, пытаясь поменять позицию [Петера] Сийярто (глава МИД Венгрии. — РБК). Абсолютно было понятно, какая это позиция, никаких дискуссий и близко не будет, тем более руководство Венгрии занимает исключительно пророссийскую позицию. Это была спецоперация», — сказал Тука.

Министр подчеркнул, что в подобных случаях «Украина должна действовать более решительно». Особо он отметил, что ослабление центральной власти в регионе может привести к его потере для Украины, сравнив ситуацию с Крымом и Донбассом. «Я неоднократно этот тезис обозначал, что с первого дня независимости на территории Украины существовало три региона, которые были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти — Крым, Закарпатье и Донецк. Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — объяснил он свою позицию.

В сентябре большой резонанс в украинских СМИ вызвала публикация агентства «Укринформ», из которой следовало, что в Берегово консульство Венгрии массово выдает местным жителям венгерские паспорта. получатели паспортов приносят клятву верности Венгрии, после чего им рекомендуют факт получения венгерского паспорта от украинских властей скрывать. Церемония выдачи паспортов попала на видео.

На публикацию отреагировал глава МИД Украины Павел Климкин, потребовавший от Будапешта принять немедленные меры и пригрозивший высылкой венгерского консула из Берегово. Несмотря на угрозы, правительство Венгрии официально отказалось отозвать консула. При этом представитель МИД Венгрии подчеркнул, что на Украине венгерское меньшинство «систематически запугивается и ущемляется в правах». В результате, 4 октября венгерский консул был объявлен персоной нон-грата на Украине. Будапешт принял зеркальные меры, выслав из Венгрии украинского дипломата.

МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон грата
Политика

Разногласия Киева и Будапешта связаны с ситуацией вокруг венгерского меньшинства в Закарпатье. В Будапеште оценивают численность диаспоры на западе Украины в 150 тыс. человек. В Берегово доля венгров в соответствии с переписью 2001 года составляет более 48%, при том что украинцев в городе 38%. В 2012 году власти Берегово присвоили венгерскому статус регионального языка.

Венгрия обвиняет украинские власти в дискриминации этнических венгров. Так, Будапешт подверг критике принятый на Украине закон об образовании, который ограничивает преподавание на языках национальных меньшинств. Кроме того, в 2018 году утратил силу и закон о региональных языках, который позволял официально использовать венгерский в качестве языка документооборота.

Венгрия поставила три условия снятия вето с диалога Украины и НАТО
Политика

Разногласия из-за статуса венгерской диаспоры привел к тому, что Венгрия с октября 2017 года блокирует проведение саммитов Украина — НАТО. Кроме того, вступление в силу на Украине закона об образовании послужило поводом для заявлений Будапешта о возможности санкций против Киева.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Венгрия , Закарпатье
Главное
Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь от США Политика
Материалы по теме
Глава МИД Венгрии заявил о продолжении блокировки заседаний Украина-НАТО Политика
В Венгрии заявили о достижении украинской политикой «ужасающих низин» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter