В правительстве Украины обвинили Венгрию в спецоперации в Закарпатье

Киев может потерять контроль над Закарпатьем из-за действий «пророссийской» Венгрии, утверждает министр Георгий Тука. Раздачу венгерских паспортов в Закарпатье он счел спецоперацией Будапешта

Парламент Венгрии, Будапешт (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Выдача венгерских паспортов в Закарпатье являлась «спецоперацией» Будапешта, занимающего пророссийскую позицию. Об этом в интервью порталу «Обозреватель» заявил глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Тука прокомментировал ситуацию, сложившуюся после того, как стало известно о тайной выдаче паспортов Венгрии в представительстве этой страны в городе Берегово. Министр поддержал позицию украинского МИДа, выславшего из страны консула Венгрии в качестве ответа на эти действия. «если бы я был на месте Павла Климкина, выслал этого консула на следующий день, а не тянул две недели, пытаясь поменять позицию [Петера] Сийярто (глава МИД Венгрии. — РБК). Абсолютно было понятно, какая это позиция, никаких дискуссий и близко не будет, тем более руководство Венгрии занимает исключительно пророссийскую позицию. Это была спецоперация», — сказал Тука.

Министр подчеркнул, что в подобных случаях «Украина должна действовать более решительно». Особо он отметил, что ослабление центральной власти в регионе может привести к его потере для Украины, сравнив ситуацию с Крымом и Донбассом. «Я неоднократно этот тезис обозначал, что с первого дня независимости на территории Украины существовало три региона, которые были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти — Крым, Закарпатье и Донецк. Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — объяснил он свою позицию.

В сентябре большой резонанс в украинских СМИ вызвала публикация агентства «Укринформ», из которой следовало, что в Берегово консульство Венгрии массово выдает местным жителям венгерские паспорта. получатели паспортов приносят клятву верности Венгрии, после чего им рекомендуют факт получения венгерского паспорта от украинских властей скрывать. Церемония выдачи паспортов попала на видео.

На публикацию отреагировал глава МИД Украины Павел Климкин, потребовавший от Будапешта принять немедленные меры и пригрозивший высылкой венгерского консула из Берегово. Несмотря на угрозы, правительство Венгрии официально отказалось отозвать консула. При этом представитель МИД Венгрии подчеркнул, что на Украине венгерское меньшинство «систематически запугивается и ущемляется в правах». В результате, 4 октября венгерский консул был объявлен персоной нон-грата на Украине. Будапешт принял зеркальные меры, выслав из Венгрии украинского дипломата.

Разногласия Киева и Будапешта связаны с ситуацией вокруг венгерского меньшинства в Закарпатье. В Будапеште оценивают численность диаспоры на западе Украины в 150 тыс. человек. В Берегово доля венгров в соответствии с переписью 2001 года составляет более 48%, при том что украинцев в городе 38%. В 2012 году власти Берегово присвоили венгерскому статус регионального языка.

Венгрия обвиняет украинские власти в дискриминации этнических венгров. Так, Будапешт подверг критике принятый на Украине закон об образовании, который ограничивает преподавание на языках национальных меньшинств. Кроме того, в 2018 году утратил силу и закон о региональных языках, который позволял официально использовать венгерский в качестве языка документооборота.

Разногласия из-за статуса венгерской диаспоры привел к тому, что Венгрия с октября 2017 года блокирует проведение саммитов Украина — НАТО. Кроме того, вступление в силу на Украине закона об образовании послужило поводом для заявлений Будапешта о возможности санкций против Киева.