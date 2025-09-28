ЦИК Молдавии обнародовал первые результаты выборов в парламент

После обработки почти 30% бюллетеней правящая «Действие и солидарность» набирает 40% голосов, у «Патриотического блока» — 31%

Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images

Оппозиционный «Патриотический избирательный блок» на парламентских выборах в Молдавии набирает 31% голосов после подсчета 29% бюллетеней, следует из данных ЦИК. Один из лидеров блока - экс-президент Игорь Додон.

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) действующего главы государства Майи Санду получает 40% голосов.

Согласно первым результатам, в парламент проходят также «Демократия дома», блок «Альтернатива» и Наша партия.

Явка составила 52,03%.

Участки закрылись вечером 28 сентября. Премьер-министр Дорин Речан соообщал, что избирательная инфраструктура страны в течение субботы и воскресенья подверглась нескольким кибератакам, в результате чего прекратили работу несколько тысяч молдавских сайтов. О кибератаках на сервисы для голосования и избирательные участки за рубежом заявляла и ЦИК.

Санду не исключала, что результаты парламентских выборов, проходящих в стране, могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс.