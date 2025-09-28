ЦИК Молдавии обнародовал первые результаты выборов в парламент
Оппозиционный «Патриотический избирательный блок» на парламентских выборах в Молдавии набирает 31% голосов после подсчета 29% бюллетеней, следует из данных ЦИК. Один из лидеров блока - экс-президент Игорь Додон.
Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) действующего главы государства Майи Санду получает 40% голосов.
Согласно первым результатам, в парламент проходят также «Демократия дома», блок «Альтернатива» и Наша партия.
Явка составила 52,03%.
Участки закрылись вечером 28 сентября. Премьер-министр Дорин Речан соообщал, что избирательная инфраструктура страны в течение субботы и воскресенья подверглась нескольким кибератакам, в результате чего прекратили работу несколько тысяч молдавских сайтов. О кибератаках на сервисы для голосования и избирательные участки за рубежом заявляла и ЦИК.
Санду не исключала, что результаты парламентских выборов, проходящих в стране, могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс.
