WP узнала о решении Трампа поехать на встречу генералов с Хегсетом

WP: Трамп решил поехать на встречу генералов в Куантико, созванную Хегсетом
На прошлой неделе глава Пентагона созвал сотни высокопоставленных американских военных и адмиралов на встречу в Вирджинии, она запланирована на 30 сентября. Решение Трампа «существенно изменит меры безопасности», пишет WP
Дональд Трамп и Пит&nbsp;Хегсет
Дональд Трамп и Пит Хегсет (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп решил отправиться на встречу американских генералов и адмиралов в Куантико (штат Вирджиния), созванную министром обороны Питом Хегсетом, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на документ.

«У нас есть подтверждение из Белого дома, что президент США будет присутствовать на выступлении во вторник», — говорится в нем. Решение Трампа «существенно изменит меры безопасности» на мероприятии, ответственность за ее обеспечение будет возложена на Секретную службу, пишет газета.

На прошлой неделе Хегсет созвал сотни высокопоставленных американских военных и адмиралов на встречу на базе морской пехоты в Вирджинии. Она запланирована на 30 сентября. По данным WP, глава Пентагона приказал командирам прибыть в Куантико, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и его видении «воинской этики», но приезд главы Белого дома может изменить эти планы и придать встрече более политизированный тон.

AP узнало о встрече Трампа с лидерами конгресса из-за угрозы шатдауна
Политика
Дональд Трамп

По оценкам издания, расходы на перелет, проживание и доставку военных, некоторые из которых приедут из стран Ближнего Востока, Европы и Индо-Тихоокеанского региона, составят миллионы долларов. Мероприятие также вызвало опасения по поводу безопасности, особенно учитывая, что во вторник заканчивается финансовый год и в случае шатдауна командиры могут оказаться отрезанными от своих подразделений, поясняет газета.

Президент США заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей встрече высокопоставленных американских военных. «Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира», — сказал глава Белого дома.

Хегсет, пишет WP, обязался сократить офицерский корпус на 20% и с момента вступления в должность уволил около двух десятков офицеров, большая часть из них — женщины-генералы или флаг-офицеры. Министр также рассматривает возможность понижения в звании некоторых генералов с четырех до трех звезд и консолидации боевых командований, представляющих собой крупные региональные штабы, сосредоточенные в таких регионах, как Африка, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, сообщили WP несколько чиновников.

Все эти шаги предпринимаются на фоне смещения фокуса внимания с подготовки к конфликту с Китаем на внутреннюю оборону, поясняет газета. В субботу Трамп приказал направить войска для защиты «истерзанного войной» Портленда и объектов Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) и разрешил «применять полную силу, если потребуется». В Портленде последние месяцы проходили протесты у офиса ICE из-за недовольства действиями администрации Трампа против нелегальных иммигрантов. Летом президент уже направил войска в Лос-Анджелес, Вашингтон.

