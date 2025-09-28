AP узнала о встрече Трампа с лидерами Конгресса на фоне угрозы шатдауна

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, планирует встретиться в Белом доме с четырьмя членами Конгресса, сообщает The Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома и два других источника, которые знакомы с ходом переговоров.

Встреча пройдет за день до крайнего срока, когда необходимо профинансировать федеральное правительство, иначе наступит шатдаун. В совещании примут участие спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, а также лидер демократов в палате представителей Хакин Джеффрис и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

«Трамп в очередной раз согласился на встречу в Овальном кабинете. Как мы неоднократно заявляли, демократы готовы встретиться где угодно, когда угодно и с кем угодно, чтобы договориться о двухпартийном соглашении о расходах», — говорится в совместном заявлении Шумера и Джеффриса в субботу, 27 сентября.

Они подчеркнули, что твердо намерены избежать приостановки работы правительства и «решить проблему республиканско кризиса в сфере здравоохранения».

«Время на исходе», — обеспокоены политики.

Если не будут предприняты какие-либо действия, приостановка деятельности правительства начнется в 00:01 по восточному времени (7:01 мск) в среду.

Материал дополняется