 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

AP узнала о встрече Трампа с лидерами Конгресса на фоне угрозы шатдауна

AP: Трамп встретится в понедельник с лидерами Конгресса на фоне угрозы шатдауна

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, планирует встретиться в Белом доме с четырьмя членами Конгресса, сообщает The Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома и два других источника, которые знакомы с ходом переговоров.

Встреча пройдет за день до крайнего срока, когда необходимо профинансировать федеральное правительство, иначе наступит шатдаун. В совещании примут участие спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, а также лидер демократов в палате представителей Хакин Джеффрис и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

«Трамп в очередной раз согласился на встречу в Овальном кабинете. Как мы неоднократно заявляли, демократы готовы встретиться где угодно, когда угодно и с кем угодно, чтобы договориться о двухпартийном соглашении о расходах», — говорится в совместном заявлении Шумера и Джеффриса в субботу, 27 сентября.

Они подчеркнули, что твердо намерены избежать приостановки работы правительства и «решить проблему республиканско кризиса в сфере здравоохранения».

«Время на исходе», — обеспокоены политики.

Если не будут предприняты какие-либо действия, приостановка деятельности правительства начнется в 00:01 по восточному времени (7:01 мск) в среду.

Politico узнало о плане Трампа причинить «боль» демократам из-за шатдауна
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник Политика, 07:39
Мошенники научились красть данные банковских карт через NFC Общество, 07:27
Москвичам пообещали пасмурный день и дождь Общество, 07:22
Польша подняла истребители из-за «активности России» Политика, 07:10
СБУ объявила в розыск актрису из «Ликвидации» Полину Агурееву Политика, 07:02
AP узнала о встрече Трампа с лидерами Конгресса на фоне угрозы шатдауна Политика, 06:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ПВО сбила беспилотники над тремя районами Ростовской области Политика, 06:18
В Пензенской области отменили план «Ковер» спустя почти четыре часа Политика, 06:15
Трамп обвинил ФБР в провоцировании беспорядков у Капитолия в 2021 году Политика, 06:12
В Берлине задержали более 70 человек во время пропалестинских протестов Политика, 06:00
Еще три аэропорта закрыли для полетов Политика, 05:25
Мексика и США договорились о мерах против нелегального трафика оружия Политика, 05:14
Орбан попросил Зеленского прекратить «преследовать» Венгрию Политика, 05:01