Политика⁠,
0

МИД выразил протест послу Молдавии из-за недопуска наблюдателей на выборы

Лилиан Дарий
Лилиан Дарий (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию выражен протест из-за отказа Кишинева аккредитовать представителей России как наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, и членов Общественной палаты как международных наблюдателей на выборах в парламент, сообщил российский МИД.

«Шаг является грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является республика», — отметили на Смоленской площади.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Всего ЦИК зарегистрировал 23 кандидата (как партии, так и независимых участников). Президент Майя Санду говорила, что Россия якобы использует священников РПЦ, чтобы повлиять на исход голосования.

22 сентября в Молдавии прошли 250 обысков по делу о попытке влияния России на выборы — в связи с «подготовкой массовых беспорядков и дестабилизацией».

Санду и ранее обвиняла «иностранные силы» во вмешательстве в выборы. Подобное заявление глава государства сделала после объявления предварительных результатов выборов президента осенью прошлого года. Главным конкурентом Санду был кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло.

Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии, указывая на бездоказательность подобных заявлений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Молдавии наблюдается недовольство граждан, а не влияние России. «В связи с тем, что им не дают право использовать их голос на выборах», — сказал он.

Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Майя Санду фото
Майя Санду
политик, президент Молдавии
24 мая 1972 года
