Сенат США предотвратил шатдаун

Сенат США одобрил законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года, предотвратив шатдаун, сообщило агентство Reuters.

Проект предполагает увеличение расходов на оборону на $6 млрд при сокращении расходов на необоронные нужды на $13 млрд. В случае его непринятия стране грозила приостановка работы правительства.

Агентство уточнило, что перед этим в верхней палате парламента несколько дней шли жаркие дебаты. Изначально демократы были против принятия законопроекта, так как он сокращает расходы примерно на $7 млрд. Демократы также посчитали, что этот закон не поможет остановить кампанию президента США Дональда Трампа по сокращению расходов и десятков тысяч рабочих мест, отмечает Reuters.

После того как Трамп стал президентом, он начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. Для этого он создал Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавил миллиардер Илон Маск. В государственных ведомствах, в том числе силовых, начались массовые сокращения.

Однако позже лидер демократов в сенате Чак Шумер сказал, что хотя ему не нравится законопроект, он считает, что спровоцировать остановку работы правительства будет хуже, поскольку Трамп и Маск стремительно сокращают расходы.

В итоге сенат проголосовал 54-46 за принятие законопроекта. Теперь его должен подписать Трамп.

Ранее 12 марта законопроект одобрила палата представителей США, контролируемая республиканцами. Законопроект поддержали 217 членов палаты представителей, против высказались 213.