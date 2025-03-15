 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Сенат США предотвратил шатдаун

Сенат США одобрил закон о продлении финансирования правительства до 30 сентября
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Сенат США одобрил законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года, предотвратив шатдаун, сообщило агентство Reuters.

Проект предполагает увеличение расходов на оборону на $6 млрд при сокращении расходов на необоронные нужды на $13 млрд. В случае его непринятия стране грозила приостановка работы правительства.

Агентство уточнило, что перед этим в верхней палате парламента несколько дней шли жаркие дебаты. Изначально демократы были против принятия законопроекта, так как он сокращает расходы примерно на $7 млрд. Демократы также посчитали, что этот закон не поможет остановить кампанию президента США Дональда Трампа по сокращению расходов и десятков тысяч рабочих мест, отмечает Reuters.

После того как Трамп стал президентом, он начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. Для этого он создал Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавил миллиардер Илон Маск. В государственных ведомствах, в том числе силовых, начались массовые сокращения.

Однако позже лидер демократов в сенате Чак Шумер сказал, что хотя ему не нравится законопроект, он считает, что спровоцировать остановку работы правительства будет хуже, поскольку Трамп и Маск стремительно сокращают расходы.

В итоге сенат проголосовал 54-46 за принятие законопроекта. Теперь его должен подписать Трамп.

Палата представителей США одобрила проект бюджета для избежания шатдауна
Политика
Фото:Nathan Howard / Reuters

Ранее 12 марта законопроект одобрила палата представителей США, контролируемая республиканцами. Законопроект поддержали 217 членов палаты представителей, против высказались 213.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сенат шатдаун финансирование
Материалы по теме
Палата представителей США одобрила проект бюджета для избежания шатдауна
Политика
Рубио указал на разные позиции США и Европы насчет санкций против России
Политика
Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенат
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Трамп посоветовал Украине не «задирать того, кто гораздо больше»Политика, 03:20
Новый премьер Канады вновь отверг возможность его страны войти в СШАПолитика, 02:55
Сенат США предотвратил шатдаунПолитика, 02:52
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отправился к МКСОбщество, 02:15
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 02:11
ФСБ включила «Правый сектор» в перечень террористических организацийПолитика, 02:04
Медведев предложил Британии засунуть идею о перемирии без условий в дыруПолитика, 01:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Капитану столкнувшегося с танкером сухогруза предъявили обвинениеПолитика, 01:25
Не менее пяти беспилотников сбили над Воронежской областьюПолитика, 00:55
Трамп анонсировал больше подробностей о перемирии на УкраинеПолитика, 00:41
Город Черноморск в Одесской области оказался обесточенПолитика, 00:29
В Москве пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника метроОбщество, 00:08
Контрнаступление российской армии в Курской области. КартаПолитика, 00:00
В Москве вступила в силу продажа билетов в театры по паспортуОбщество, 00:00