США призвали Иран к переговорам по ядерной сделке

Рубио напомнил слова Трампа о том, что ядерная сделка является "лучшим исходом для иранского народа и всего мира».

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Иран к прямым переговорам по ядерной сделке на фоне действий «евротройки» по восстановлению санкций против Тегерана. Его заявление приводит The Financial Times.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп «ясно дал понять», что дипломатия по-прежнему остается одним из вариантов, а сделка «остается лучшим исходом для иранского народа и всего мира».

«Чтобы это произошло, Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые в духе доброй воли, без проволочек и обмана», — подчеркнул Рубио.

Срок Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или иранская ядерная сделка) истекает 18 октября 2025 года. 26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России и Китая о том, чтобы продлить срок ее действия. За документ проголосовали четыре страны, против — девять, воздержались — две.

Эта резолюция была последней возможностью предотвратить восстановление международных санкций, которое инициировали европейские участники иранской ядерной сделки — Великобритания, Германия и Франция. Запущенный ими процесс перешел на следующую стадию 27 сентября.

Накануне президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что США были согласны дать Ирану трехмесячную отсрочку перед восстановлением санкций Совета Безопасности ООН при условии передачи всей партии обогащенного урана.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка, — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, отказавшись от создания ядерного оружия. СВПД подписали в Вене летом 2015 года. Документ одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН в июле 2015 года. В 2018 году Трамп заявил о выходе страны из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал обязательства, а в 2019 году заявил, что приостановил их.

20 января представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если западные государства начнут процесс возобновления международных санкций в Совете Безопасности ООН.

В МИД России заявили РБК, что сообщения Ирана о возможном выходе из ДНЯО Россия расценивает как предупреждение в ответ на угрозы западных стран восстановить международные санкции против Тегерана.