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Политика ,  
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Израиль призвал еще три батальона резервистов

Израильскую армию пополнят еще несколько тысяч человек. Израиль на днях начал операцию против ливанской группировки «Хезболла» и попытался убить ее лидера
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль призывает еще три батальона резервистов для проведения оперативных мероприятий и укрепления обороны, сообщила пресс-службы армии.

Несколькими днями ранее израильская армия призвала два резервные бригады для участия в боях на севере, где продолжаются столкновения с ливанской группировкой «Хезболла».

Пехотная бригада в Израиле обычно насчитывает примерно 1–2 тыс. солдат, а бронетанковая — около 100 танков.

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Фото:Courtney Kealy / Getty Images

В последнее время конфликт между двумя государства обострился, Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» на юге Ливана. The Economist со ссылкой на военные источники ранее сообщал, что военная операция в Ливане может включать создание буферной зоны в несколько миль к северу от израильской границы.

Вечером 27 сентября Израиль нанес авиаудар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, целью был лидер группировки Хасан Насралла. Ряд изданий сообщили, что тот выжил, но израильские власти пока склоняются к версии о его гибели. По сведениям Channel 12, погибла дочь Насраллы Зейнаб.

Если начнется полномасштабная война, она станет третьей между Израилем и Ливаном.

Первый конфликт произошел в 1982 году. Жертвами боевых действий стали тысячи жителей Ливана и бойцов палестинского движения. Израиль потерял более 300 военнослужащих. В результате войны израильская армия штурмом взяла Бейрут и почти на 20 лет оккупировала Южный Ливан.

Вторая ливанская война началась в 2006 году и длилась около месяца. Силы ЦАХАЛ в ходе наступления вновь установили буферную зону вплоть до реки Литани. В Ливан были введены миротворцы ООН. Конфликт привел к значительным разрушениям в стране. Порядка 974 тыс. ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, были разрушены 125 тыс. жилых домов и квартир. Прямой экономический урон от войны, по подсчетам Бейрута, составил $2,8 млрд, еще $2,2 млрд — косвенные убытки. Израиль потерял более 100 военнослужащих убитыми и свыше 600 ранеными. «Хезболла» признала гибель 250 бойцов (Израиль утверждает, что их число значительно выше).

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