Израиль призвал еще три батальона резервистов

Израильскую армию пополнят еще несколько тысяч человек. Израиль на днях начал операцию против ливанской группировки «Хезболла» и попытался убить ее лидера

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Израиль призывает еще три батальона резервистов для проведения оперативных мероприятий и укрепления обороны, сообщила пресс-службы армии.

Несколькими днями ранее израильская армия призвала два резервные бригады для участия в боях на севере, где продолжаются столкновения с ливанской группировкой «Хезболла».

Пехотная бригада в Израиле обычно насчитывает примерно 1–2 тыс. солдат, а бронетанковая — около 100 танков.

В последнее время конфликт между двумя государства обострился, Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» на юге Ливана. The Economist со ссылкой на военные источники ранее сообщал, что военная операция в Ливане может включать создание буферной зоны в несколько миль к северу от израильской границы.

Вечером 27 сентября Израиль нанес авиаудар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, целью был лидер группировки Хасан Насралла. Ряд изданий сообщили, что тот выжил, но израильские власти пока склоняются к версии о его гибели. По сведениям Channel 12, погибла дочь Насраллы Зейнаб.