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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИДа Китая заявил, что «в войнах нет победителей»

Ван И: конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия и Украина не имеют иного пути, кроме как жить в гармонии, миру между ними надо дать шанс, сказал китайский министр Ван И, а также предложил: «Посейте семена мира, и однажды они пробьют почву и прорастут»
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля, и обе стороны должны исходить из фундаментальных интересов собственных народов, обоюдно уважая суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга, учитывая законные опасения друг друга. Об этом заявил глава китайского МИДа Ван на встрече «друзей мира». Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Мы твердо стоим на стороне мира. В войнах нет победителей, и конфликты не имеют будущего. Миру нужно дать шанс. Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, предотвращать распространение конфликта на поле боя и избегать эскалации войны», — сказал Ван И.

Россия и Украина — соседи, которые не могут отдалиться друг от друга, их единственный выбор — жить в гармонии, заявил министр и призвал не накапливать взаимные обиды и ненависть. Он выразил надежду на поддержку пути мирного урегулирования со стороны остальных стран мира, что позволит своевременно созвать мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех вариантов решения проблемы.

«Посейте семена мира, и однажды они пробьют почву и прорастут, будут расти и размножаться», — призвал глава китайского МИДа.

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Встреча «друзей мира» прошла в нью-йоркской штаб-квартире ООН. Помимо китайской делегации, в ней приняли участие представители Бразилии, Индонезии, ЮАР, Мексики, Замбии и еще 17 государств глобального Юга.

О подготовке Китаем встречи по продвижению своей позиции в отношении конфликта несколькими днями ранее сообщили украинские дипломаты. Они попытались отговорить коллег от участия в совместной с Пекином конференции, выяснило Politico. По мнению Киева, китайская сторона намерена заморозить конфликт, поддержать мирные переговоры, ориентированные на учет интересов безопасности каждой стороны с целью «не допустить поражения России».

Китай совместно с Бразилией представил «мирный план» из шести пунктов в мае 2024 года. Он предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боев.

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Российские власти позитивно воспринимают мирные инициативы Китая. Президент Владимир Путин в прошлом году предполагал, что идеи, выраженные Пекином, могут в будущем лечь в основу мирного урегулирования.

Он не раз говорил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров. Условия Москвы включают согласие Украины на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, фиксацию статуса Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как регионов России и снятие санкций. Киев назвал их ультиматумом.

Киев, США и Евросоюз отвергли предложенный Китаем план.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Китай Ван И МИД Китая Россия Военная операция на Украине
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