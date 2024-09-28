Глава МИДа Китая заявил, что «в войнах нет победителей»
Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля, и обе стороны должны исходить из фундаментальных интересов собственных народов, обоюдно уважая суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга, учитывая законные опасения друг друга. Об этом заявил глава китайского МИДа Ван на встрече «друзей мира». Его слова приводит пресс-служба ведомства.
«Мы твердо стоим на стороне мира. В войнах нет победителей, и конфликты не имеют будущего. Миру нужно дать шанс. Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, предотвращать распространение конфликта на поле боя и избегать эскалации войны», — сказал Ван И.
Россия и Украина — соседи, которые не могут отдалиться друг от друга, их единственный выбор — жить в гармонии, заявил министр и призвал не накапливать взаимные обиды и ненависть. Он выразил надежду на поддержку пути мирного урегулирования со стороны остальных стран мира, что позволит своевременно созвать мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех вариантов решения проблемы.
«Посейте семена мира, и однажды они пробьют почву и прорастут, будут расти и размножаться», — призвал глава китайского МИДа.
Встреча «друзей мира» прошла в нью-йоркской штаб-квартире ООН. Помимо китайской делегации, в ней приняли участие представители Бразилии, Индонезии, ЮАР, Мексики, Замбии и еще 17 государств глобального Юга.
О подготовке Китаем встречи по продвижению своей позиции в отношении конфликта несколькими днями ранее сообщили украинские дипломаты. Они попытались отговорить коллег от участия в совместной с Пекином конференции, выяснило Politico. По мнению Киева, китайская сторона намерена заморозить конфликт, поддержать мирные переговоры, ориентированные на учет интересов безопасности каждой стороны с целью «не допустить поражения России».
Китай совместно с Бразилией представил «мирный план» из шести пунктов в мае 2024 года. Он предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боев.
Российские власти позитивно воспринимают мирные инициативы Китая. Президент Владимир Путин в прошлом году предполагал, что идеи, выраженные Пекином, могут в будущем лечь в основу мирного урегулирования.
Он не раз говорил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров. Условия Москвы включают согласие Украины на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, фиксацию статуса Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как регионов России и снятие санкций. Киев назвал их ультиматумом.
Киев, США и Евросоюз отвергли предложенный Китаем план.
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