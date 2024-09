Россия и Украина не имеют иного пути, кроме как жить в гармонии, миру между ними надо дать шанс, сказал китайский министр Ван И, а также предложил: «Посейте семена мира, и однажды они пробьют почву и прорастут»

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters