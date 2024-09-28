На Украине назвали условия применения медицинского каннабиса

Назначать медицинский каннабис будут, когда другие препараты не дали желаемого эффекта или вызвали плохо переносимые реакции, заявил Минздрав Украины. Власти России считают легализацию наркотиков угрозой нацбезопасности

Минздрав Украины утвердил список болезней и состояний, при которых будут назначаться лекарства из медицинского каннабиса. Он был легализован в стране в феврале этого года.

Препараты смогут получать пациенты с хронической или нейропатической болью и/или спастичностью (состояние повышенного тонуса мышц, которое приводит к различным двигательным нарушениями), вызванными такими заболеваниями, как:

злокачественные новообразования;

диабетическая нейропатия;

рассеянный склероз;

поражение тройничного и лицевого нерва;

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы;

церебральный паралич и другие паралитические синдромы;

травмы спинного мозга, внутричерепные травмы и др.

Министерство указало, что такие лекарства можно будет получить только по электронному рецепту, информацию об этом внесут в электронную систему здравоохранения. По словам заместителя главы министерства Марии Карчевич, с 1 октября на Украине заработает система по регулированию обращения медицинского каннабиса.

В ведомстве отметили, что назначать медицинский каннабис будут, когда другие препараты не дали желаемого эффекта или вызвали побочные реакции, которые плохо переносят пациенты. Его не смогут получить беременные и кормящие, пациенты с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или иного психотического расстройства, а также с повышенной чувствительностью к каннабиноидам.

Верховная рада в декабре 2023 года одобрила законопроект, разрешающий применение каннабиса в медицинских, промышленных и научных целях, затем его утвердил президент Владимир Зеленский. Проект пыталась заблокировать «Батькивщина» Тимошенко, но безуспешно. Попытки легализовать медицинский каннабис на Украине предпринимались еще в 2014 году.

Отдельные формы медицинского каннабиса используют в ряде стран. В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их «цивилизованном» употреблении.