На Украине назвали условия применения медицинского каннабиса
Минздрав Украины утвердил список болезней и состояний, при которых будут назначаться лекарства из медицинского каннабиса. Он был легализован в стране в феврале этого года.
Препараты смогут получать пациенты с хронической или нейропатической болью и/или спастичностью (состояние повышенного тонуса мышц, которое приводит к различным двигательным нарушениями), вызванными такими заболеваниями, как:
- злокачественные новообразования;
- диабетическая нейропатия;
- рассеянный склероз;
- поражение тройничного и лицевого нерва;
- полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы;
- церебральный паралич и другие паралитические синдромы;
- травмы спинного мозга, внутричерепные травмы и др.
Министерство указало, что такие лекарства можно будет получить только по электронному рецепту, информацию об этом внесут в электронную систему здравоохранения. По словам заместителя главы министерства Марии Карчевич, с 1 октября на Украине заработает система по регулированию обращения медицинского каннабиса.
В ведомстве отметили, что назначать медицинский каннабис будут, когда другие препараты не дали желаемого эффекта или вызвали побочные реакции, которые плохо переносят пациенты. Его не смогут получить беременные и кормящие, пациенты с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или иного психотического расстройства, а также с повышенной чувствительностью к каннабиноидам.
Верховная рада в декабре 2023 года одобрила законопроект, разрешающий применение каннабиса в медицинских, промышленных и научных целях, затем его утвердил президент Владимир Зеленский. Проект пыталась заблокировать «Батькивщина» Тимошенко, но безуспешно. Попытки легализовать медицинский каннабис на Украине предпринимались еще в 2014 году.
Отдельные формы медицинского каннабиса используют в ряде стран. В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их «цивилизованном» употреблении.
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