Два человека погибли в результате удара Израиля по Бейруту

Фото: Emilie Madi / Reuters

В результате израильского удара по району Бейрута, где расположены офисы ливанского движения «Хезболла», погибли два человека и еще 76 пострадали, сообщает телеканал Al-Manar со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Ливана.

«Двое погибших и 76 пострадавших в результате агрессии в южном пригороде», — говорится в сообщении.

По данным телеканала Al-Arabiya, шесть зданий «сровнялись с землей после авиаударов».

ЦАХАЛ сообщила об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте вечером 27 сентября.

Израильский портал Ynet передавал, что целью удара был лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. При этом пока не известно, был ли он в здании в момент взрыва, отмечало армейское радио Израиля в X.

Как отметил Al-Arabiya источник, близкий к «Хезболле», Насралла был «в порядке» после ударов.