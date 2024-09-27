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Операция Израиля в Ливане ,  
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Два человека погибли в результате удара Израиля по Бейруту

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Emilie Madi / Reuters
Фото: Emilie Madi / Reuters

В результате израильского удара по району Бейрута, где расположены офисы ливанского движения «Хезболла», погибли два человека и еще 76 пострадали, сообщает телеканал Al-Manar со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Ливана.

«Двое погибших и 76 пострадавших в результате агрессии в южном пригороде», — говорится в сообщении.

По данным телеканала Al-Arabiya, шесть зданий «сровнялись с землей после авиаударов».

Израиль сообщил об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте
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Дым после взрывов&nbsp;в Бейруте, 27 сентября 2024 года

ЦАХАЛ сообщила об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте вечером 27 сентября.

Израильский портал Ynet передавал, что целью удара был лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. При этом пока не известно, был ли он в здании в момент взрыва, отмечало армейское радио Израиля в X.

Как отметил Al-Arabiya источник, близкий к «Хезболле», Насралла был «в порядке» после ударов.

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