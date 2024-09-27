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Операция Израиля в Ливане ,  
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Reuters узнал о состоянии лидера «Хезболлы» после израильского удара

Reuters: лидер «Хезболлы» остался жив после израильского удара по Бейруту
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Информация о состоянии Хасана Насраллы после израильского удара, целью которого был он, разнится. Reuters, иранские и арабские СМИ сообщают, что лидер «Хезболлы» жив, но Израиль назвал операцию по его ликвидации успешной
Хасан Насралла
Хасан Насралла (Фото: Salah Malkawi / Getty Images)

Лидер шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла жив, сообщил источник Reuters, близкий к группировке, а также собеседники иранского агентства Tasnim и саудовского al Hadath после удара Израиля по центральному штабу движения в пригороде Бейрута.

Tasnim отмечает, что Насралла находится в «безопасном месте», а «Хезболла» скоро выступит с заявлением. Высокопоставленный иранский источник сказал Reuters, что Тегеран «проверяет статус» лидера «Хезболлы». В то же время источник Sky News Arabia заявил, что, по оценкам израильской стороны, операция по убийству Насраллы прошла успешно.

Насралле 64 года, он стал генсеком «Хезболлы» в 1992 году, после того как был убит предыдущий лидер группировки Аббас аль-Мусави.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Израильские военные нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте вечером 27 сентября, целью удара ЦАХАЛ был Насралла. Телеканал Al Jazeera сообщил, что в районе удара полностью разрушены четыре здания. Axios пишет, что, по словам израильского чиновника, США были проинформированы об ударе за несколько минут до его нанесения, но два высокопоставленных собеседника в Вашингтоне сообщили, что Соединенные Штаты не получали предупреждения.

Израиль объявил о начале «упреждающей военной операции» против «Хезболлы» 23 сентября, после чего заявил о ликвидации нескольких командиров группировки. В Ливане сообщили о более чем 500 погибших из-за израильских ударов.

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Хасан Насралла Хезболла Израиль ЦАХАЛ Бейрут покушение
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