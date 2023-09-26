Развожаев назвал идиотизмом вывод людей из ДК во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги в Севастополе «нет и не может быть разделения на «чужих» и «своих», заявил губернатор. Ранее людей вывели из ДК в городе во время тревоги, так как укрытия предназначаются для сотрудников

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал идиотизмом случай, когда людей вывели на улицу из Дворца культуры рыбаков, где есть укрытие, во время действия воздушной тревоги. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко», — написал Развожаев.

Он добавил, что во время воздушной тревоги в городе «нет и не может быть разделения на «чужих» и «своих». Если люди просят укрытия, их обязаны пустить, и не важно, из какого они дома, подчеркнул губернатор. Он добавил, что поручил провести в ДК служебную проверку и все причастные будут наказаны.

«Люди не должны узнавать о временных укрытиях, когда воет сирена. А главное, не должно быть укрытий «только для своих работников», «только для жителей этого дома» и т.д.», — отметил он.

Ранее в группе «Подслушано в Севастополе» во «ВКонтакте» появилось видео из Дворца культуры рыбаков, на котором слышна сирена. Снимавшая видео женщина рассказала, что всех людей, в том числе детей, вывели на улицу, при этом на дверях здания написано, что там есть укрытие. Женщина на видео спросила сотрудника ДК, отвечающего за пожарную безопасность, почему он выгнал их на улицу. Мужчина ответил, что «главному инженеру позвонил, он сказал, что только для сотрудников».

Замдиректора ДК Людмила Богатырева заявила местному изданию ForPost, что там занимался коллектив «Атлантика», на улицу вывели только тех детей, которых приехали забрать родители. Именно они находились на крыльце здания с руководителем. «Те дети, за кем не пришли, были спущены в подвал», — заявила Богатырева. По ее словам, подвальное помещение — «это даже не убежище, так как в нем нет дополнительного выхода», и на большое количество людей оно не рассчитано. «Но для детей и сотрудников все оборудовано, там у нас и фонари стоят, и вода, и скамейки есть», — сказала замдиректора.

При этом «людей со стороны» в учреждение по правилам пускать нельзя, поскольку ДК относится к объектам первой категории опасности и «неизвестно, кто придет, неизвестно с чем», объяснила Богатырева.

Издание также отмечает, что снимавшая видео женщина живет в соседнем доме и узнать расположение своего укрытия она могла, позвонив по телефону управляющей компании.

Развожаев в своем посте повторил порядок действий при сирене: для того чтобы узнать расположение своего укрытия, нужно звонить в управляющую компанию или районную администрацию. Идти во временное укрытие ночью не надо, если «вы заранее не узнали, у кого ключи от вашего подвала, и не поговорили со старшим вашего дома, сможет ли он всегда открывать временное убежище», объяснил губернатор.

«Странно, что в нашем Городе-Герое вообще произошла такая история в ДКР. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что «люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания», — заключил Развожаев.