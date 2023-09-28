Совбез Турции обсудил возобновление зерновой сделки и мир на Украине

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В Турции прошло заседание Совета безопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, одной из тем обсуждения была Украина, передает CNN Turk.

«Обсуждались <...> шаги, которые можно предпринять, особенно возрождение черноморской зерновой инициативы; была подтверждена решимость Турции продолжать свои усилия по безотлагательному прекращению [конфликта] путем установления справедливого и прочного мира», — говорится в итоговом заявлении.

Также участники обсуждали борьбу с курдами, вопросы, касающиеся Северного Кипра, конфликты Армении и Азербайджана, Сербии и Косово и т.д.

Турция принимала участие в заключении зерновой сделки, действие которой прекратилось 17 июля. Анкара прилагает усилия к тому, чтобы возобновить ее. В частности, об этом Эрдоган говорил с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.



По итогам встречи главы государств не смогли достичь договоренностей. Путин сказал, что Москва вернется к соглашению при выполнении условий по снятию ограничений на ее агроэкспорт, который блокирует Запад. Эрдоган напомнил, что ООН и Турция разработали предложения для возвращения России в сделку.

Турецкая газета Milliyet перед переговорами президентов сообщила, что Эрдоган планирует в очередной раз предложить Путину посредничество в урегулировании конфликта с Киевом. Российский президент после встречи сказал, что Москва никогда не отказывалась от посреднических услуг и благодарна Эрдогану «за его усилия на этом направлении».