Северная Корея закрепила в Конституции политику наращивания ядерных сил

Поправка к Конституции КНДР закрепляет политику страны, направленную на интенсификацию разработки ядерного оружия для обеспечения «прав выживания» и «сдерживания войны» на фоне конфронтации с США, передает ЦТАК

Заседание Верховного народного собрания КНДР (Фото: KCNA / Reuters)

Северная Корея приняла поправку к Конституции, закрепляющую ее политику в отношении ядерных сил и направленную на обеспечение «прав выживания» и «сдерживания войны», передает ЦТАК.

«КНДР является ответственным обладателем ядерного оружия и гарантом права страны на выживание и развитие, сдерживание войны, сохранение регионального и глобального мира и стабильности, разработку и интенсификацию разработки ядерного оружия», — говорится в сообщении.

В ходе заседания Верховного народного собрания лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие нужно Пхеньяну для самообороны на фоне долгосрочной конфронтации с США и их союзниками.

Он указал на угрозу существования суверенных государств из-за «империалистических реакционных сил, бешенствующих в страсти к доминированию». Ким Чен Ын пообещал укреплять солидарность со странами, выступающими против США.

В сентябре 2022 года Северная Корея приняла закон, который разрешает государству автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам КНДР. Спустя два месяца Ким Чен Ын заявил, что конечная цель Северной Кореи заключается в том, чтобы обладать самыми мощными в мире ядерными силами — «самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, невиданной в столетии».

МИД Южной Кореи заявил, что пересмотренная Конституция продемонстрировала «твердую волю» Пхеньяна не отказываться от своей ядерной программы. «Мы еще раз подчеркиваем, что Северная Корея столкнется с падением своего режима, если применит ядерное оружие», — говорится в заявлении (цитата по Reuters).

Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, в свою очередь, заявил, что ядерные и ракетные разработки Северной Кореи представляют угрозу миру и безопасности Японии и что «с ними нельзя мириться».

Лидер КНДР Ким Чен Ын с 12 по 17 сентября находился в России с официальным визитом. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Путин по итогам встречи заявил, что у России есть неплохие перспективы сотрудничества с КНДР в военно-технической сфере.

На этом фоне замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что военное сотрудничество России и Северной Кореи считается серьезным нарушением резолюций Совбеза ООН. Совет национальной безопасности Южной Кореи призвал стороны не заключать сделки по торговле оружием — в противном случае Москва и Пхеньян «заплатят цену».

В Кремле заверили, что никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве в ходе визита северокорейского лидера не подписывалось, так как не было таких планов.