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Бывший госсекретарь Помпео вспомнил о шутках с Путиным про КГБ

Майк Помпео рассказал о шутках с Путиным и оценил отношения России и Китая
Помпео в должности госсекретаря приезжал на переговоры с Путиным в Россию в 2019 году. Прорыва встреча не принесла, отмечали тогда в Кремле
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во время контактов с президентом России Владимиром Путиным они шутили про Комитет государственной безопасности (КГБ СССР) и спецслужбы. Об этом он сказал, выступая на инвестиционном форме в Греции, передает агентство AMNA.

По мнению Помпео, у Путина есть видение по поводу восстановления Российской империи. Он оценил отношения России и Китая как более прочные, чем три года назад, но назвал их «отношениями по необходимости».

Между Москвой и Пекином множество трений и, как только представится возможность, они пойдут в противоположных направлениях, считает бывший госсекретарь США.

«Эти два лидера не смогут стать близкими друзьями», — сказал Помпео.

Бывший глава Госдепа ранее выражал мнение, что администрация президента США Джо Байдена допустила стратегическую ошибку, допустив сближение России и Китая. Тот факт, что два постоянных члена Совбеза ООН «объединились против США», имеет негативные последствия для Вашингтона, указывал бывший госсекретарь.

Майк Помпео возглавлял Госдеп в 2018–2021 годах, при президенте США Дональде Трампе. Впервые, находясь в должности госсекретаря, он совершил визит в Россию в мае 2019-го. Тогда он встретился с президентом России Владимиром Путиным в резиденции «Бочаров Ручей». Их переговоры продлились полтора часа

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Перед встречей глава государства заявил, что надеется на готовность Трампа к восстановлению отношений России и США.

На переговорах Путина и Помпео затрагивалась в основном международная проблематика, отмечали в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков заявлял о «неплохом предметном разговоре», но отметил, что какого-либо прорыва во взаимоотношениях России и США по итогам переговоров с Помпео не произошло.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Майк Помпео Владимир Путин КГБ Китай
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